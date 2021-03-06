DHA

Olay, dün sabah Melikgazi ilçesi Kocatepe Mahallesi'ndeki Zafer Apartmanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Şükrü Efe, bir hafta önce boşandığı Nuran Koçer'in yaşadığı eve gitti. Evde henüz bilinmeyen nedenle ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şükrü Efe, 3 çocuğunun annesi Nuran Koçer'i belinden çıkardığı tabancayla vurdu. Nuran Koçer yaralanırken, Şükrü Efe olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Koçer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Firari cinayet şüphelisinin yakalanması için polis, çalışma başlattı. Kırmızı ayakkabısı nedeniyle 'kırmızı ayakkabılı katil' olarak bilinen cinayet şüphelisinin, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne 200 metre uzaklıktaki bir evde saklandığının tespit edilmesi üzerine Özel Harekat polislerinin de katılımıyla akşam saatlerinde operasyon düzenlendi.

3 çocuğunun annesi eski eşini öldüren Şükrü Efe, saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada suç aleti tabanca da ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.