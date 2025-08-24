Habertürk
        Eski Makine ve Kimya Endüstrisi Başkanı gözaltına alındı

        Eski Makine ve Kimya Endüstrisi Başkanı gözaltına alındı

        İstanbul merkezli 5 ilde silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında eski Makine Kimya Endüstrisi (MKE) yönetim kurulu başkanı İsmet Sayhan gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2025 - 16:03 Güncelleme: 24.08.2025 - 16:03
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, elebaşılığını Selahattin Yılmaz'ın yaptığı iddia edilen silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor.

        AA'da yer alan habere göre soruşturma kapsamında eski MKE yönetim kurulu başkanı Sayhan'ın suç örgütüyle iltisaklı olduğu tespit edildi.

        Sayhan, hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından emniyet güçlerince dün Ankara'da gözaltına alındı.

        Şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yarın İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.

        SORUŞTURMA

        Organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli, Ankara, Antalya, Muğla, Samsun'da düzenlenen operasyonlar kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen aralarında Selahattin Yılmaz'ın da olduğu 10 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 6'sı adli kontrol tedbiri uygulanmak üzere 7'si serbest bırakılmıştı.

