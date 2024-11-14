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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Eski milli basketbolcu Doğuş Balbay'a TBF'de görev! - Basketbol Haberleri

        Eski milli basketbolcu Doğuş Balbay'a TBF'de görev!

        Eski milli basketbolcu Doğuş Balbay, TBF'de "Amerika Kıtası Oyuncu Temsilcisi" olarak görev yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 19:27 Güncelleme: 14.11.2024 - 19:27
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        Doğuş Balbay'a TBF'de görev!
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        Eski milli basketbolcu Doğuş Balbay, Türkiye Basketbol Federasyonu'nda (TBF) "Amerika Kıtası Oyuncu Temsilcisi" olarak görev alacak.

        TBF'den yapılan açıklamaya göre Balbay, 26 yıllık basketbol deneyimiyle ABD'deki altyapı ve A takım seviyesindeki Türk sporcuların gelişimini ve performansını milli takımlar departmanına bağlı olarak federasyon adına takip edecek.

        TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, yaptığı açıklamada, basketbolun içinden gelen yetkin isimlerle çalışmaya öncelik verdiklerini belirterek, "Doğuş Balbay'ın aramıza katılmasıyla milli takımlardaki havuzumuz, yurt dışındaki yetenekli oyuncularımızla daha da zenginleşecek. Kariyerini ya da eğitimini ABD'de sürdüren milli sporcularımızla daha yakın temas kurmayı hedefliyoruz. Doğuş Balbay'ın birikimi ve deneyimiyle milli takımlarımıza çok katkı sağlayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        TBF'de görev almaktan büyük heyecan duyduğunu dile getiren Doğuş Balbay ise "Sporcu olarak formasını giydiğim milli takıma şimdi profesyonel yönetici olarak hizmet etmekten çok mutluyum. Milli takımlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda sportif kariyerini ya da eğitimini ABD'de sürdüren sporcularımızı yakından takip edeceğim." şeklinde görüş belirtti.

        Uzun yıllar Anadolu Efes'te forma giyen ve önemli başarılar elde eden Doğuş Balbay, Aralık 2023'te basketbolculuk kariyerine son verdiğini duyurmuştu.

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