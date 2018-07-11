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Son dakika: Eski milli futbolcunun eşine 5 yıl 10 hapis cezası isteniyor

Son dakika haberi... Eski milli futbolcu Emre Aşık'ın eşi Yağmur Aşık, rahatsızlanan çocuğunu tedavi ettirmek için götürdüğü devlet hastanesinde güvenlik görevlisiyle park yeri yüzünden tartışınca mahkemelik oldu. Yamur Aşık, 5 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı

11.07.2018 - 12:04 | Güncelleme:
Eski Milli futbolcu Emre Aşık'ın eşi Yağmur Aşık, hastanenin güvenlik görevlisi ile park yüzünden kavga etmiş mahkemelik olmuştu. 5 yıl 10 ay hapsi istenen Aşık ilk kez hakim karşısına çıktı.
 
Yağmur Aşık ile güvenlik görevlisi arasında park yüzünden çıkan olay iddiaya göre şöyle meydana geldi:
 
 
Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın özel haberine göre; Yağmur Aşık, 2017 yılının Ocak ayında çocuğunun rahatsızlanması üzerine aracı ile Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. Aracını başhekimlik önüne park etmek istediği sırada güvenlik görevlisi olan Merve K., buraya park edemeyeceğini yasak olduğunu söyledi. Güvenlik görevlisinin bu sırada hastaneye ait araca yardımcı olması üzerine Yağmur Aşık ile güvenlik görevlisi arasında tartışma yaşandı. 
 
DAVA AÇILDI 
 
Aracının içeri alınmamasına tepki gösteren Yağmur Aşık, iddiaya göre güvenlik görevlisine hakaret ve tehdit içeren sözler söyledi. Eliyle vurarak da yaralanmasına neden oldu.Güvenlik görevlisi Merve K. şikayetçi oldu. Savcılık, Yağmur Aşık hakkında, "Hakaret, Tehdit ve Basit Yaralama" suçlarından 2 yıldan 5 yıl 10 aya kadar hapis talebiyle dava açtı. 
 
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ 
 
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya sanık Yağmur Aşık ile şikayetçi Merve K. katıldı. 
Duruşmada ifade veren Yağmur Aşık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek şikayetçiye karşı hakaret ve tehdit içeren bir sözü olmadığını söyledi. Güvenlik görevlisini darp etmediğini ifade eden Yağmur Aşık, kendisinin darp edildiğini söyledi. 
 
ŞİKAYETÇİ OLDU 
 
Güvenlik görevlisi Merve K. ise, "Sanığa burasının otopark olmadığını ve aracı alamayacağımı söylediğim zaman bana hakaret ve tehdit içeren sözler söyledi. Sanık beni darp etti. Şikayetçiyim" dedi.  Mahkeme, tanıkların dinlenmesi için ertelendi. 
 

 

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