Eski Mısır Cumhurbaşkanı Yardımcısı Baradey:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Eski Mısır Cumhurbaşkanı Yardımcısı Baradey: "İran ve Türkiye ile diyalog ötelenemez bir husustur"

Eski Mısır Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed el-Baradey, Arap dünyasında, komşu ülkelerin karmaşık ilişkileriyle başa çıkabilen bölgesel bir güvenlik sisteminin oluşturulması çağrısında bulunarak, Türkiye ve İran ile diyaloğun ertelenemeyecek bir konu haline geldiği değerlendirmesinde bulundu.

Eski Mısır Cumhurbaşkanı Yardımcısı Baradey:
AA

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu eski Başkanı Baradey'in, "arabi21.com" isimli internet sitesinde "Arap dünyasında değişim zamanı geldi mi?" başlığıyla bir makalesi yayımlandı.

Baradey, "Bağımsız, üyeleriyle ayakta durabilen, bizi ve çıkarlarımızı korumak için yeteneklerine güvenilebilecek bir bölgesel güvenlik sisteminin varlığı, son derece önemlidir," ifadelerine yer verdi.

Makalesinde bu yönde bir sistemin kurulması için Arap dünyasına adım atması çağrısında bulunan Baradey, "Kurulacak bu sistem komşularımızla olan karmaşık ilişkilerde inisiyatif alabilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Baradey, "Birçok konuda ortak düşündüğümüz ve ayrı düştüğümüz İran ve Türkiye ile diyalog ötelenemez bir husustur. Halklarımızı yok eden beyhude savaşlara ve korkunç kan dökülmesine artık bir son vermeliyiz. Farklılıklarımızı diyalog ve birlikte yaşama yoluyla çözmeye çalışmalıyız." ifadelerine yer vererek, bu görevin şüphesiz zor olduğunu ancak, bu yönde ilk adımların atılması için gereken cesaret ve bilgeliğin varlığından ümitli olduğunu dile getirdi.

Son olarak da Baradey, İsrail'in Filistin haklarını apaçık inkar etmesiyle nasıl başa çıkılacağı konusunda birleşik ve net bir stratejiye sahip olmanın hayati bir öncelik olduğunu vurguladı.

Muhammed el-Baradey, Mısır'da demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin 2013'te askeri müdahale ile devrilmesinin ardından bir yıl cumhurbaşkanı olarak görevde bulunan Anayasa Mahkemesi Başkanı Adli Mansur'un yardımcılığını yapmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME