Eski nişanlı dehşeti: Genç Elif'in sol bacağı kesilecek

"ELİF’İ KAÇIRIRKEN DAKİKALARCA DÖVDÜ"

Kızının Arda Tırkaz hakkında 11 Temmuz'da 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdığını, bu karara rağmen Tırkaz'ın tehditlerinin devam ettiğini ve kızının elektronik kelepçe talebinde de bulunduğunu söyleyen Murat B., "Kızım, daha önceden Arda Tırkaz için uzaklaştırma talebinde bulundu. Talep onaylandı. Fakat Arda halen daha rahat durmamış. Onu rahatsız etmeye devam etmiş. Kızım olaydan birkaç gün önce de Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'ne, acil kod ile elektronik kelepçe talebinde bulunuyor. Uzaklaştırma kararına rağmen bizi rahatsız etti. Kendisine elektronik kelepçe takılması için Elif, başvuruda bulundu. Fakat talebi, yaşanan olaydan 6 saat önce reddediliyor. Olaydan 6 saat önce olumsuz yanıt aldık. Sonra kızıma kabusu yaşattı. Elif'i kaçırırken dakikalarca dövdü. Ormanda yaraladı. İntihar edince de cansız bedeni Elif'in üzerine düştü. Bunun hesabını kim verecek, benim kızım şu anda hastanede canıyla uğraşıyor" diye konuştu.

"ÖLÜMÜ BEKLERKEN POLİSLER GELMİŞ"

Elif B.'nin sol bacağının kesileceğini hatırlatan ve travma geçirdiğini belirten Murat B., "Arda kendini öldürdükten sonra kızımın üstüne düşmüş. Kızım kendi çabasıyla üstenden iterek sürüklenmeye çalışmış; ama gücü yetmemiş. Çok kan kaybetmiş. Orada bir süre kurtarılmayı beklemiş. Sesini duyurmak için avazı çıktığı kadar bağırmış. Tam ölümü beklediği sırada polisler gelmiş. Kızımı hastaneye götürmüş. Kızımın şu an sol bacağı kesilecek. Sağ bacağının durumu kritik. Bunun hesabını kim verecek? Kızım, hastaneden çıkınca psikolojik destek alacak" dedi.