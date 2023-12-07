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        Haberler Gündem Eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür, hayatını kaybetti

        Eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür, hayatını kaybetti

        79 yaşındaki eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür, tedavi gördüğü hastanede vefat etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 20:35 Güncelleme: 07.12.2023 - 20:35
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        Eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Yürür, hayatını kaybetti
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        Anavatan Partisi (ANAP) döneminde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı görevinde bulunan, 17, 18, 19, 20 ve 21'inci dönem ANAP Ordu Milletvekili Şükrü Yürür, kronik rahatsızlıkları nedeniyle bir süre önce Ankara'da tedaviye alındı. Durumu ağırlaşan Yürür, bugün vefat etti. Şükrü Yürür, yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenecek olan törenin ardından cumartesi günü Ordu'nun Ünye ilçesinde toprağa verilecek.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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