Pakistan'da, İslam Alimleri Cemiyeti Partisi-Samiul Hak (JUI-S) ve Daru'l Ulum Hakkaniye Medresesi lideri eski senatör Mevlana Samiul Hak, evinde uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti.

Hak'ın oğlu Hamidul Hak'ın, Pakistan medyasına yaptığı açıklamaya göre, Hak, Ravalpindi ve İslamabad kentleri arasındaki Bahria Town bölgesinde bulunan evinde bıçaklı saldırıya uğradı.

Hamidul Hak, "Yatak odasında dinlenirken eve giren bir kişi tarafından bıçaklanmış. Tehditler aldığı için polise ihbarda bulunup koruma talep etmiştik. Bir iş için dışarı çıkan şoförü döndüğünde, babamı kanlar içinde buldu." dedi.

Birçok yerinden bıçaklanan Mevlana Samiul Hak, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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