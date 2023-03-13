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Eskimo usulü balık avlayan kadın, ekmeğini buzun altından çıkartıyor

Dondurucu soğukların etkisiyle buzla kaplanan Kars-Ardahan sınırındaki Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık avcılığı yapan Çınar Kılıç, avladığı balıkları satışa sunuyor

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AA
  • Eskimo usulü balık avlayan kadın, ekmeğini buzun altından çıkartıyor

    Kış aylarında yüzeyi tamamen donan, Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü Çıldır'da, bölgede etkili olan soğuk hava nedeniyle buzlar henüz erimedi.
  • Eskimo usulü balık avlayan kadın, ekmeğini buzun altından çıkartıyor

    AA'nın haberine göre Ardahan'ın Çıldır ilçesi Akçakale köyünde balıkçılıkla uğraşan vatandaşlar da her yıl kış mevsiminde soğuk havaya aldırış etmeden Eskimo usulü avcılık yapıyor. 
  • Eskimo usulü balık avlayan kadın, ekmeğini buzun altından çıkartıyor

    Çınar Kılıç da soğuklar nedeniyle yüzeyinin tamamı buzla kaplanan gölde Eskimo usulüyle balık avlayarak geçimini sağlıyor.
  • Eskimo usulü balık avlayan kadın, ekmeğini buzun altından çıkartıyor

    Köyün kadın balıkçısı Kılıç, dondurucu soğukta eşi Turhan, oğulları Kurtuluş ve Yiğit ile buzla kaplı gölde balık avına çıkarak ekmeğinin peşinden koşuyor.
  • Eskimo usulü balık avlayan kadın, ekmeğini buzun altından çıkartıyor

    Kılıç, ailecek bu işe gönül verdiklerini, gölün donmaya başlamasıyla başlayan Eskimo usulü balık avının buzlar çözülene kadar devam ettiğini söyledi.
  • Eskimo usulü balık avlayan kadın, ekmeğini buzun altından çıkartıyor

    Yaptıkları işin müşterilerin ilgisini çektiğini anlatan Kılıç, zor şartlarda ekmek parası kazandıklarını belirtti.
  • Eskimo usulü balık avlayan kadın, ekmeğini buzun altından çıkartıyor

    Çalışma şartlarını anlatan Kılıç, "Göle ağlarımızı bırakıyoruz, daha sonra bir baştan iple çekiyoruz. Burada ağlardan çıkan balıkları tazen taze restoranımızda kızartıp müşterilerimize sunuyoruz. Balıkları hem tutup hem de pişiriyorum, taze taze olduğu için müşterilerimiz gayet memnun" diye konuştu.
  • Eskimo usulü balık avlayan kadın, ekmeğini buzun altından çıkartıyor

    İşini severek yaptığını dile getiren Kılıç, "Çocuklarım ve eşim, hepimiz bu işi yapıyoruz. Herkesi Çıldır Gölü'ne bekleriz, çok güzel manzarası var. Köyümüz ve balıklar çok güzel. Burası herkesin gelmesi gereken bir yer" dedi.
  • Eskimo usulü balık avlayan kadın, ekmeğini buzun altından çıkartıyor

    Kurtuluş Kılıç ise Eskimo usulü avladıkları balıkları temizleyip yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunduklarını belirtti.

     
  • Eskimo usulü balık avlayan kadın, ekmeğini buzun altından çıkartıyor

    Turistlerin, yaptıkları işi ilgiyle izlediğini aktaran Kılıç, şunları kaydetti:

     

     
  • Eskimo usulü balık avlayan kadın, ekmeğini buzun altından çıkartıyor

    "Buraya gelen turistler balıkların nasıl tutulduğunu görüyorlar, günlük taze olarak gönül rahatlığıyla yiyiyorlar. Biz bu işi annem, babam ve kardeşim yapıyoruz. 
  • Eskimo usulü balık avlayan kadın, ekmeğini buzun altından çıkartıyor

    Burada tuttuğumuz balıkları bazı müşteriler ağdan beğeniyor biz de onlar için pişirip ikram ediyoruz."
  • Eskimo usulü balık avlayan kadın, ekmeğini buzun altından çıkartıyor
  • Eskimo usulü balık avlayan kadın, ekmeğini buzun altından çıkartıyor

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