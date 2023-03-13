Çalışma şartlarını anlatan Kılıç, "Göle ağlarımızı bırakıyoruz, daha sonra bir baştan iple çekiyoruz. Burada ağlardan çıkan balıkları tazen taze restoranımızda kızartıp müşterilerimize sunuyoruz. Balıkları hem tutup hem de pişiriyorum, taze taze olduğu için müşterilerimiz gayet memnun" diye konuştu.