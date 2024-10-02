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        Haberler Gündem Güncel Eskişehir'de polisten kaçan motosikletli kazaya karıştı: 2'si polis 4 yaralı | Son dakika haberleri

        Eskişehir'de polisten kaçan motosikletli kazaya karıştı: 2'si polis 4 yaralı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde polisten kaçtığı öne sürülen motosikletlinin, hafif ticari araca ardından da kendisini takip eden motosikletli yunus timine çarpması sonucu 2'si polis 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 03:34 Güncelleme: 02.10.2024 - 03:35
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        Polisten kaçan motosikletli kazaya karıştı: 2'si polis 4 yaralı
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        Esnişehir'de K.H. (17) idaresindeki plakasız motosiklet, Emek Mahallesi Fahrettin Günaltay Caddesi'nde uygulama yapan motosikletli yunus timlerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

        AA'nın haberine göre; kovalamaca esnasında K.H. kontrolündeki motosiklet karşı yönden gelen C.C'nin kullandığı hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet kendisini takip eden yunus timinden polis memuru M.İ'nin kullandığı motosiklete de çarptı.

        Kazada, plakasız motosikletin sürücüsü K.H, hafif ticari aracın sürücüsü C.C. ve motosikletli yunus timinde görevli polis memurları M.İ. ve F.Ü. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Eskişehir
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