Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
Eskişehir'de polisin "Narkogüç" operasyonları kapsamında 19 zanlı gözaltına alındı
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik "Narkogüç" operasyonları kapsamında 19 şüpheli yakalandı.
Operasyonda 520 gram sentetik uyuşturucu, 49 gram esrar, 21 adet sentetik uyuşturucu hap, 4 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca ve 10 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 19 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.