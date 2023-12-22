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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı

        Eskişehir'de polisin "Narkogüç" operasyonları kapsamında 19 zanlı gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 12:36 Güncelleme: 22.12.2023 - 12:36
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        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
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        Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik "Narkogüç" operasyonları kapsamında 19 şüpheli yakalandı.

        Operasyonda 520 gram sentetik uyuşturucu, 49 gram esrar, 21 adet sentetik uyuşturucu hap, 4 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca ve 10 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 19 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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