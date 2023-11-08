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        Yüzme antrenörünü öldürdü, duruşmada ailesine başsağlığı diledi

        ESKİŞEHİR'de,yüzme antrenörü İbrahim Can Temelli'yi (26) sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren tutuklu sanık Sercan İpek, mahkemede öldürme kastının olmadığını belirterek duruşmaya katılan ailesine başsağlığı diledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 16:50 Güncelleme: 08.11.2023 - 16:55
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        Yüzme antrenörünü öldürdü, duruşmada ailesine başsağlığı diledi
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        ESKİŞEHİR'de,yüzme antrenörü İbrahim Can Temelli'yi (26) sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren tutuklu sanık Sercan İpek, mahkemede öldürme kastının olmadığını belirterek duruşmaya katılan ailesine başsağlığı diledi.

        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Hasan Temelli'nin 2 çocuğundan İbrahim Can Temelli, ocak ayında saat 02.00 sıralarında, işletmeciliğini arkadaşının yaptığı Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'ndeki çiğ köfteciye gitti. Boş zamanlarında çiğ köftecide paket servisine çıkan ve yüzme antrenörü olan İbrahim Can Temelli, dükkana gelip maske soran Sercan İpek´in 'maske yok' karşılığı alınca iş yerinin kadın çalışanının azarlamasıyla araya girdi. İpek´in gittiği taksiyi motosikletle takip eden İbrahim Can Temelli ve arkadaşı İbrahim Uysal, trafik ışıklarında durdu. Taksiden inen Sercan İpek ve İbrahim Can Temelli arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sercan İpek, belinden çıkardığı tabancayla İbrahim Can Temelli'ye ateş edip kaçtı. Ağır yaralanan Temelli kaldırıldığı hastanede 1 gün süren yaşamını yitirdi. Temelli´nin kullandığı motosiklette olan İbrahim Uysal ise yara almadı.

        MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR

        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince cinayet şüphelisi olarak aranan Sercan İpek, saklandığı arkadaşının evinde Özel Harekat ekiplerince yakalandı. İpek ile birlikte 4 kişi gözaltına alındı. Sercan İpek ile kaçışında ona yardım ettiği belirlenen arkadaşı Önder Şıktosun tutuklandı. Diğer arkadaşları Yasin Yüceışık ve Olgun Yılan ise `suçluyu kayırma´ iddiasıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı´nca cinayet şüphelisi Sercan İpek ve 3 arkadaşı hakkında iddianame hazırlanarak 5´inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede Sercan İpek için `kasten öldürme´ suçundan müebbet hapis cezası, Olgun Yılan Hakkında `yardım etme´ suçlamasıyla 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası, diğer şüpheliler Yasin Yüceışık ile Önder Şıktosun hakkında ise `suçluyu kayırma´ iddiasıyla 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

        Davanın 3'üncü duruşması Eskişehir 5´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Sercan İpek ile öldürülen İbrahim Can Temelli´nin yakınları ve taraf avukatları katıldı. Geçen duruşmada tahliye edilen Önder Ş. ile diğer tutuksuz sanıklar ise duruşmaya gelmedi. Hakim karşısındaki savunma yapan sanık Sercan İpek, öldürme kastıyla hareket etmediğini belirterek, "Silah yanlışlıkla ve tek el ateş aldı. Öldürme kastım yoktu. Ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.

        Mahkeme heyeti sanık İpek´in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı, Adli Tıp Kurumu´ndan gelecek raporun beklenmesi için 1 Mart 2024'e erteledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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