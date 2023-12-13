Liseli Kader'in ölümüne neden olan sürücüye iyi hal indirimli 6 yıl hapis ESKİŞEHİR´de yolun karşısına geçmek isteyen lise öğrencisi Kader Yürük´e (17) girdiği tramvay yolunda çarparak ölümüne neden olan hafif ticari araç sürücüsü Berkay Ergün (20), iyi hal indirimiyle `taksirle ölüme neden olmak´ suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Kader Yürük´ün ailesi karara tepki gösterirken, avukatları itiraz edeceklerini söyledi.

ESKİŞEHİR´de yolun karşısına geçmek isteyen lise öğrencisi Kader Yürük´e (17) girdiği tramvay yolunda çarparak ölümüne neden olan hafif ticari araç sürücüsü Berkay Ergün (20), iyi hal indirimiyle `taksirle ölüme neden olmak´ suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Kader Yürük´ün ailesi karara tepki gösterirken, avukatları itiraz edeceklerini söyledi.

Kaza, geçen mart ayında Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Ertaş Caddesi´nde meydana geldi. Tramvay oyuna giren Berkay Ergün yönetimindeki 26 AAF 516 plakalı hafif ticari araç, 71 Evler tramvay durağında yaya geçidinden yoluna karşısına geçmeye çalışan Kader Yürük´e çarptı. Ağır yaralanan Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12´nci sınıf öğrencisi Kader Yürük, ihbar üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yürük, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kazanın ardından gözaltına alınan araç sürücüsü Berkay Ergün, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede `taksirle ölüme neden olmak´ suçundan tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı sürücü Berkay Ergün hakkında 9´uncu Asliye Ceza Mahkemesi´ne dava açtı. İddianamede Ergün´ün bilinçli taksirle lise öğrencisi Kader Yürük´e çarparak ölümüne neden olduğu belirtildi. Ayrıca bilirkişi ve trafik raporunda da sürücü Berkay Ergün´ün birinci derece tam ve asli kusurlu olduğu, ölen lise öğrencisi Kader Yürük´ün ise kusurunun olmadığı kaydedildi. Ayrıca sürücünün aracıyla 95,4 kilometre hızla gittiği bilgisine yer verildi. Sürücü Berkay Ergün ilk ifadesinde frene basarak durmaya çalıştığını öne sürerek, "Tramvay yoluna girdim. Hatta sonrasında frene bastım. Olay yerinde neden fren izi yok bilemiyorum. Hızımı tam olarak hatırlamıyorum ancak 45 civarında olabilir. Olayda dolayı çok pişmanım, keşke bu kişi yerine ben ölseydim" dedi.

KARAR DURUŞMASINA ÇIKTI

Eskişehir 9´uncu Asliye Ceza Mahkemesi´ndeki davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Berkay Ergün, cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada ölen Kader Yürük´ün yakınları ile taraf avukatları yer aldı. Mahkemedeki son savunmasında olaydan dolayı çok pişman olduğunu belirten sanık Berkay Ergün, "Önümde araç olduğu için tramvay yoluna girdim. Bilinçli şekilde yapmadım. Söz konusu olay neticesinde çok üzgünüm" dedi. Mahkeme heyeti, savunmaların ardından sanık Berkay Ergün´e `bilinçli taksirle ölüme neden olma´ suçundan 7 yıl 8 ay hapis cezası verdi, iyi hal indirimiyle ceza 6 yıl 10 ay 15 güne düşürüldü. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Mahkeme kararının ardından ölen lise Kader Yürük'ün yakınları karara tepki gösterdi. Kader Yürük'ün ailesinin avukatı İsmail Doğancan Çıra, sanığın eylemini olası kast ile işlediğini kanaatinde olduklarını belirterek, bu sebeple İstinaf Mahkemesine itiraz edeceklerini söyledi.