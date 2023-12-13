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        Eskişehir'de öğrencinin ölümüne neden olan sürücüye 6 yıl 10 ay hapis cezası

        Eskişehir'de tramvay yolunda aracıyla çarptığı lise öğrencisi 17 yaşındaki Kader Yürük'ün ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanığa 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 12:51 Güncelleme: 13.12.2023 - 12:58
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        Eskişehir'de öğrencinin ölümüne neden olan sürücüye 6 yıl 10 ay hapis cezası
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        Eskişehir'de tramvay yolunda aracıyla çarptığı lise öğrencisi 17 yaşındaki Kader Yürük'ün ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanığa 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

        9. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Berkay E. (20) tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Taraf avukatları ve yaşamını yitiren Yürük'ün yakınları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

        Sanık Berkay E. savunmasında, "Önümde araç olduğu için tramvay yoluna girdim. Bilinçli şekilde yapmadım. Söz konusu olay neticesinde çok üzgünüm." dedi.

        Mahkemeye sunulan bilirkişi ve trafik raporunda ise sürücü Berkay E'nin aracıyla 95,4 kilometre hızla gittiği ve asli ve tam kusurlu olduğu, hayatını kaybeden lise öğrencisi Yürük'ün ise kusurunun bulunmadığı belirtildi.

        Hakim, sanığın "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan iyi hal indirimi uygulanarak 6 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluğunun devamına hükmetti. Yürük'ün yakınları, cezayı yeterli bulmadıklarını belirterek, karara tepki gösterdi.

        Kader Yürük'ün ailesinin avukatı İsmail Doğancan Çıra, duruşma sonrasından gazetecilere yaptığı açıklamada, mahkemenin kararına saygı duyduklarını ancak katılmalarının mümkün olmadığını söyledi.

        Sanığın eylemini olası kastla işlediği kanaatinde olduklarını dile getiren Çıra, bu nedenle istinaf mahkemesine başvuracaklarını bildirdi.

        - Olay

        Eskişehir'de 29 Mart'ta, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Ertaş Bulvarı'nda Berkay E. idaresindeki 26 AAF 516 plakalı hafif ticari araç, 71 Evler tramvay durağından yolun karşısına geçmeye çalışan Kader Yürük'e (17) çarpmış, Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü 12. sınıf öğrencisi Yürük, kazada ağır yaralanmıştı.

        Sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılan genç kız müdahaleye rağmen kurtarılamamış, gözaltına alınan sürücü Berkay E. ise tutuklanmıştı.

        İddianamede, Berkay E. frene basarak durmaya çalıştığını öne sürerek, "Tramvay yoluna girdim hatta sonrasında frene bastım. Olay yerinde neden fren izi yok bilemiyorum. Hızımı tam olarak hatırlamıyorum ancak saatte 45 kilometre civarında olabilir. Olayda dolayı çok pişmanım, keşke bu kişi yerine ben ölseydim." ifadesini kullanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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