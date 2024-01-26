Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Türk bayrağını söküp, çöp topladığı el arabasına koyarak uzaklaşan şüpheli gözaltına alındı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 16:36 Güncelleme: 26.01.2024 - 16:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk bayrağını söküp, çöp topladığı el arabasına koyarak uzaklaşan şüpheli gözaltına alındı (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        EVHAPSİ KARARI VERİLDİ

        Eskişehir´de bir sokakta evin camındaki Türk bayrağını sökerek çöp topladığı el arabasına koyan ve görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen İbrahim K., savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği´ne sevk edildi. Hakimlik İbrahim K. hakkında adli kontrol tedbirleri kapsamında ev hapsine karar verdi. İbrahim K.´nın ifadesinde Türk bayrağının düşmek üzere olduğunu görmesi üzerine çekip aldığını ve evinin bahçesine asmak istediğini söylediği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail soykırım suçundan yargılanacak
        İsrail soykırım suçundan yargılanacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Koca: İlk 6'lı çapraz karaciğer nakli Malatya'da yapıldı
        Bakan Koca: İlk 6'lı çapraz karaciğer nakli Malatya'da yapıldı
        Ek zam kanunu Cumhurbaşkanlığına gönderildi
        Ek zam kanunu Cumhurbaşkanlığına gönderildi
        Çay-tuz tartışmasına Rizeliler de katıldı!
        Çay-tuz tartışmasına Rizeliler de katıldı!
        Ölümlü kazada kanında uyuşturucu çıkan sürücü serbest!
        Ölümlü kazada kanında uyuşturucu çıkan sürücü serbest!
        Tete'de sıcak gelişme!
        Tete'de sıcak gelişme!
        "İhracatta kurun önemli bir etkisi yok"
        "İhracatta kurun önemli bir etkisi yok"
        "Babamın çocuğu olursa kendimi balkondan atarım"
        "Babamın çocuğu olursa kendimi balkondan atarım"
        Galatasaray rekor bonservis istiyor!
        Galatasaray rekor bonservis istiyor!
        Batıda başladı! AKOM: İstanbul'da kar bekleniyor!
        Batıda başladı! AKOM: İstanbul'da kar bekleniyor!
        Toplam maliyet 475 milyon Euro'yu buluyor
        Toplam maliyet 475 milyon Euro'yu buluyor
        Türkiye'yi dehşete düşüren katil adliyede!
        Türkiye'yi dehşete düşüren katil adliyede!
        Bakan Tekin velilere seslendi! Kaç saat okuyarak örnek oluyorsunuz?
        Bakan Tekin velilere seslendi! Kaç saat okuyarak örnek oluyorsunuz?
        Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
        Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
        İTÜ bünyesinde deprem araştırma merkezi
        İTÜ bünyesinde deprem araştırma merkezi
        Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı
        Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber
        90 yaşında, 35 yıldır evine böyle ulaşıyor
        90 yaşında, 35 yıldır evine böyle ulaşıyor

        Benzer Haberler

        Hatipoğlu: "Bizim anlayışımız dekor belediyeciliği değil sosyal belediyecil...
        Hatipoğlu: "Bizim anlayışımız dekor belediyeciliği değil sosyal belediyecil...
        Hatipoğlu, Eskişehir Oto Galericiler Sitesi esnafıyla buluştu
        Hatipoğlu, Eskişehir Oto Galericiler Sitesi esnafıyla buluştu
        Eskişehir'de sahipsiz kediyi sopayla öldüren şüpheliye ev hapsi
        Eskişehir'de sahipsiz kediyi sopayla öldüren şüpheliye ev hapsi
        Eskişehir'de yoldaki su birikintisi nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin s...
        Eskişehir'de yoldaki su birikintisi nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin s...
        Sopayla kediye öldüren şüpheliye ev hapsi
        Sopayla kediye öldüren şüpheliye ev hapsi
        Türk bayrağını söküp, çöp topladığı el arabasına koyarak uzaklaşan şüpheli...
        Türk bayrağını söküp, çöp topladığı el arabasına koyarak uzaklaşan şüpheli...