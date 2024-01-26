Eskişehir'de yoldaki su birikintisi nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yolda su biriken çukura girip duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yolda su biriken çukura girip duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
V.K. idaresindeki 26 ADF 150 plakalı otomobil, Yenikent Mahallesi Zümrüt Caddesi'nde su biriken çukura girip direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki duvara çarptı.
Kazayı fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.
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