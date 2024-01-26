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        Eskişehir'de yoldaki su birikintisi nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yolda su biriken çukura girip duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 12:31 Güncelleme: 26.01.2024 - 12:35
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        Eskişehir'de yoldaki su birikintisi nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yolda su biriken çukura girip duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        V.K. idaresindeki 26 ADF 150 plakalı otomobil, Yenikent Mahallesi Zümrüt Caddesi'nde su biriken çukura girip direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki duvara çarptı.

        Kazayı fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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