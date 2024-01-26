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        Eskişehir'de sahipsiz kediyi sopayla öldüren şüpheliye ev hapsi

        Eskişehir'de sahipsiz bir kediyi paspas sopasıyla vurup öldürdüğü belirlenen şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 12:52 Güncelleme: 26.01.2024 - 12:52
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        Eskişehir'de sahipsiz kediyi sopayla öldüren şüpheliye ev hapsi
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        Eskişehir'de sahipsiz bir kediyi paspas sopasıyla vurup öldürdüğü belirlenen şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi.

        Odunpazarı ilçesinde sahipsiz kedinin öldürülmesiyle ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

        Olayın faili olduğu tespit edilen A.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ç'ye çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince ev hapsi cezası verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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