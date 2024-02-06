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        Hafif ticari araç, TIR'a çarptı; 1 ölü, 1 yaralı

        ESKİŞEHİR'de, önünde giden TIR'a çarpan hafif ticari araçtaki Narin Sak (52) hayatını kaybetti, sürücü Ali Cemal Sak (55) ise hafif yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 11:58 Güncelleme: 06.02.2024 - 12:00
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        Hafif ticari araç, TIR'a çarptı; 1 ölü, 1 yaralı
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        ESKİŞEHİR'de, önünde giden TIR'a çarpan hafif ticari araçtaki Narin Sak (52) hayatını kaybetti, sürücü Ali Cemal Sak (55) ise hafif yaralandı.

        Kaza, Ankara-Eskişehir kara yolu 17'nci kilometresinde meydana geldi. Ali Cemal Sak, kullandığı 26 AHM 241 plakalı hafif ticari araçla, önünde giden Bahadır Nalbant (43) idaresindeki 03 AEL 890 plakalı TIR'a çarptı. Sürücü Ali Cemal Sak hafif yaralanırken, yanındaki Narin Sak ise ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Narin Sak, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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