Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu, Seyitgazi'yi ziyaret etti

        Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Seyitgazi ilçesinde partilerinin seçim irtibat bürosu açılışına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 16:20 Güncelleme: 05.02.2024 - 16:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu, Seyitgazi'yi ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Seyitgazi ilçesinde partilerinin seçim irtibat bürosu açılışına katıldı.

        Hatipoğlu, ilçede Cumhur İttifakı'nın paydaşları ve vatandaşlarla düzenlenen programda sohbet ederek, beklenti ve ihtiyaçlarını dinledi.

        Programda AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, MHP İl Başkanı İsmail Candemir, MHP Seyitgazi Belediye Başkan adayı Erhan Erden ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

        Hatipoğlu, programın ardından esnafa ziyarette bulunarak, AK Parti Seyitgazi seçim irtibat bürosunun açılışını gerçekleştirdi.

        Açılışta Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından konuşan Hatipoğlu, Cumhur İttifakı'nın tüm bileşenlerinin bir arada olmasının çok güzel görüntü oluşturduğunu söyledi.

        Seyitgazi'nin 5 yıldır hizmet görmeden yönetildiğini ifade eden Hatipoğlu, "Ben vatandaşlarımızla görüştüğümde 'Seyitgazi'de 5 yıldır hiçbir şey yapılmadı. 5 yıldır ne bir hizmet yaptılar ne de ihtiyaçlarımızı dinlediler' diyorlar. Biz bunu inşallah Cumhur İttifakı'yla değiştireceğiz. Doğal gazın hanelere yaygınlaştırılması ve imar sorunlarınız var. Ben buradan söz veriyorum, Erhan başkanım ve ben 31 Mart'ta kazandığımız vakit, tüm problemlerinizi hızlıca çözeceğiz. Bu işleri çözerse Cumhur İttifakı çözer. Sizlerin desteğiyle Eskişehir'imize hizmet etmeye hazırız." dedi.

        Hatipoğlu'nun konuşmasının ardından seçim irtibat bürosunun açılış kurdelesi kesildi.

        - Kırka Mahallesi seçim irtibat bürosu açıldı

        Hatipoğlu, Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka Mahallesi'nde de açılışı yapılan seçim irtibat bürosu önünde vatandaşlara hitap etti.

        Köylerde yaşanan kanalizasyon ve imar sorunlarının çözümü için gerekli projelerin hazırlandığını aktaran Hatipoğlu, şöyle devam etti:

        "Seyitgazi ile Kırka, Eskişehir'in en önemli bölgelerindendir. Kırka, maalesef hizmetin uğramadığı bölgelerimizden yalnızca birisi ama bu durum böyle kalmayacak. Şehrimizin tümüne götüreceğimiz hizmeti Kırka'mıza da getirerek, sorunların çözülmesini sağlayacağız. Diyorlarmış ki 'Para yok, yapamayacaklar'. Hiç merak etmeyin, biz bu işleri yapacağız. Köylerimizde imar ve kanalizasyon sorunları var. Göreve geldiğimizde bu sorunların hepsini çözeceğiz. Bu istikamette, Kırka'da yaşayan vatandaşlarımızın taleplerine daha kolay ulaşabilmek için açılışını yaptığımız seçim irtibat büromuzun hepimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum."

        Hatipoğlu, açılışın ardından ETİ Maden İşletmeleri Kırka Bor Müdürlüğü çalışanlarıyla da bir araya geldi. İşçileri yemek molasında ziyaret eden Hatipoğlu, fabrikanın faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

        Ziyarette, Eskişehir'in dört yanında vatandaşlara hizmet için çalışacağını vurgulayan Hatipoğlu, şunları kaydetti:

        "Ülkemiz için çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Bu tesisler ülkemizin ihracatta en önemli tesislerinden biri ve çok önemli bir ürün çıkarıyorsunuz. Ülkemiz için verdiğimiz hizmetlerden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Buradaki yatırımlarımız devam edecek. Tüm sıkıntılarınız için bizlere ulaşabilirsiniz. Bu göreve vatandaşa hizmet etmek için talip olduk, bu sebeple her zaman yanınızda olacağız."

        Hatipoğlu programı kapsamında Odunpazarı ilçesine bağlı Aşağıçağlan Mahallesi'nde ağılında başlayan yangın sonucu 63 küçükbaş hayvanını kaybeden 76 yaşındaki vatandaşa destek ziyaretinde bulundu.

        Ailenin yaşadığı sıkıntının bir an önce atlatılabilmesi için ellerinden gelen tüm çabayı göstereceklerini ifade eden Hatipoğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Kilisedeki saldırıda flaş ayrıntı!
        Kilisedeki saldırıda flaş ayrıntı!
        Taksiciyi İzmir'deki dehşetle tehdit etti!
        Taksiciyi İzmir'deki dehşetle tehdit etti!
        NYT yazdı: Depremzede ailenin bir yıllık mücadelesi
        NYT yazdı: Depremzede ailenin bir yıllık mücadelesi
        Çöp ev kâbusundaki çocuk yeniden devlet korumasında!
        Çöp ev kâbusundaki çocuk yeniden devlet korumasında!
        Dünya endişeli! Kanser vakaları giderek artıyor
        Dünya endişeli! Kanser vakaları giderek artıyor
        Nişanlısının eski erkek arkadaşı kalbinden vurdu!
        Nişanlısının eski erkek arkadaşı kalbinden vurdu!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Yaylanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı... Uçuruma yuvarlandı!
        Yaylanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı... Uçuruma yuvarlandı!
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        6 Şubat'ta 1400 kişi can vermişti! İşte Ebrar Sitesi'nin yıkım anı!
        6 Şubat'ta 1400 kişi can vermişti! İşte Ebrar Sitesi'nin yıkım anı!
        Algı davası
        Algı davası
        Darp edilen müzisyen nişanlısının kollarında can verdi!
        Darp edilen müzisyen nişanlısının kollarında can verdi!
        Sahalar için start verildi
        Sahalar için start verildi
        İşin uzmanı açıkladı! Beklenen hava geliyor!
        İşin uzmanı açıkladı! Beklenen hava geliyor!
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        Otomobilde 'elektrik' kesintisi
        Otomobilde 'elektrik' kesintisi
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr
        "Maç oynanmadı, Semih oynadı!"
        "Maç oynanmadı, Semih oynadı!"

        Benzer Haberler

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak:
        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak:
        Eskişehir'deki sismik izolatör laboratuvarı uluslararası test ve tasarım me...
        Eskişehir'deki sismik izolatör laboratuvarı uluslararası test ve tasarım me...
        Ahırda açık unutulan lamba patlayınca yangın çıktı; 63 küçükbaş öldü
        Ahırda açık unutulan lamba patlayınca yangın çıktı; 63 küçükbaş öldü
        Eskişehir'de ağılda başlayan yangında 63 küçükbaş hayvan öldü
        Eskişehir'de ağılda başlayan yangında 63 küçükbaş hayvan öldü
        AK Parti'nin ikinci seçim irtibat bürosu dualar eşliğinde açıldı
        AK Parti'nin ikinci seçim irtibat bürosu dualar eşliğinde açıldı
        Polisten kaçarken otomobiliyle park halindeki TIR´a çarptı
        Polisten kaçarken otomobiliyle park halindeki TIR´a çarptı