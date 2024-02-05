AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak:

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, CHP Eskişehir Milletvekilli İbrahim Arslan'ın, partilerinin yerel seçim sürecinde gündeme getirdiği çözüm önerilerine yönelik olumsuz yaklaşımını eleştirdi.

AK Parti İl Başkanı Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, kentin yıllardır belediyecilik hizmeti alamadığını belirtti.

AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu'nun bir ayı aşkın süredir şehrin sokaklarında vatandaşlarla birlikte olduğunu kaydeden Albayrak, "AK Parti teşkilatının neferleri olarak bizler ve Cumhur İttifakı paydaşımız Milliyetçi Hareket Partili ülkücü kardeşlerimizle Eskişehir'de ayak basmadık yer, hasbihal etmediğimiz hemşehrimiz kalmasın diye gece gündüz çalışmaktayız. Her dokunduğumuz vatandaştan, her girdiğimiz sokaktan anlıyoruz ki Eskişehir'de değişimin vakti gelmiştir. Eskişehir'de vatandaşımızın dertleri açıkça bellidir. Trafik çilesi, çağ dışı toplu taşıma, güvenilmeyen içme suyu, olmayan altyapı, sosyal alan eksiklikleri, kentsel dönüşüm ve daha saymakla bitmez sorunlar ortadadır." ifadelerini kullandı.

Sorunların çözümü için Hatipoğlu'nun ürettiği çareleri ve projeleri vatandaşlara sunduklarını aktaran Albayrak, şöyle devam etti:

"Şehrimizin mevcut sorunlarının çözümü için gece gündüz mesai harcaması gereken CHP milletvekillerinin ve önde gelenlerinin bir aydır gündeme getirdiğimiz her çözüm önerisi için tek dile getirdikleri sözün 'yapılamaz, edilemez' olmasının şaşkınlığı içerisindeyiz. Bu vatandaşa hizmet sunma yarışında havlu atmış, varlığını Eskişehir'deki mevcut statükonun devamlılığına borçlu olan zihniyetin son örneği de CHP Eskişehir Milletvekili Sayın İbrahim Arslan olmuştur. İnşallah 1 Nisan sabahından itibaren söz verdiğimiz gibi Eskişehir'de su fiyatları en az yüzde 40 inecek, öğrencilerimiz aylık 50 lira karşılığı dilediği kadar toplu taşıma kullanabilecek, 10 mahallemiz kentsel dönüşüme girecek. Bunlar sadece birkaç projemizdir. Daha söylemediğimiz pek çok müjdemizi kamuoyu ile paylaşmak için gün sayıyoruz. Sayın İbrahim Arslan, liyakat vurgusu yapmayı çok seviyor. Eskişehir'de CHP'li belediye başkanları ve milletvekillerinin akrabalarının hangi belediyelerde görev aldıkları ve kaç kişi oldukları ile ilgili de bir açıklama bekliyoruz."