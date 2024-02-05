Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Ahırda açık unutulan lamba patlayınca yangın çıktı; 63 küçükbaş öldü

        ESKİŞEHİR'de, ahırda açık unutulan lambanın patlaması nedeniyle çıktığı tahmin edilen yangında, ev ve yanındaki ahır kullanılamaz hale geldi, 63 küçükbaş öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 11:48 Güncelleme: 05.02.2024 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ahırda açık unutulan lamba patlayınca yangın çıktı; 63 küçükbaş öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        ESKİŞEHİR'de, ahırda açık unutulan lambanın patlaması nedeniyle çıktığı tahmin edilen yangında, ev ve yanındaki ahır kullanılamaz hale geldi, 63 küçükbaş öldü.

        Odunpazarı ilçesi Aşağı Çağlan Mahallesi'nde D.D.'ye ait ahırda gece yarısı yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler, yanındaki eve de sıçradı. İhbarla bölgeye gelen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangın, kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında ahır ve ev kullanılamaz hale geldi. Ahırdaki 63 küçükbaş hayvan ise öldü.

        İlk incelemede, yangının, ev sahiplerinin ahırda açık unuttuğu lambanın patlaması nedeniyle çıktığı belirlendi.

        Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Çöp ev kâbusundaki çocuk yeniden devlet korumasında!
        Çöp ev kâbusundaki çocuk yeniden devlet korumasında!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Darp edilen müzisyen nişanlısının kollarında can verdi!
        Darp edilen müzisyen nişanlısının kollarında can verdi!
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        İşin uzmanı açıkladı! Beklenen hava geliyor!
        İşin uzmanı açıkladı! Beklenen hava geliyor!
        6 Şubat'ta 1400 kişi can vermişti! İşte Ebrar Sitesi'nin yıkım anı!
        6 Şubat'ta 1400 kişi can vermişti! İşte Ebrar Sitesi'nin yıkım anı!
        Deprem değil heyelan vurdu! Köy ikiye bölündü
        Deprem değil heyelan vurdu! Köy ikiye bölündü
        ABD'de 15 validen Biden'a karşı 'gövde gösterisi'
        ABD'de 15 validen Biden'a karşı 'gövde gösterisi'
        Otomobilde 'elektrik' kesintisi
        Otomobilde 'elektrik' kesintisi
        "Maç oynanmadı, Semih oynadı!"
        "Maç oynanmadı, Semih oynadı!"
        Kılavuz kaptanın gemiden düştüğü kazanın görüntüsü çıktı!
        Kılavuz kaptanın gemiden düştüğü kazanın görüntüsü çıktı!
        Algı davası
        Algı davası
        Başkan değişir politika değişmez
        Başkan değişir politika değişmez
        Ünlü oyuncu zâkir oldu
        Ünlü oyuncu zâkir oldu
        Sahalar için start verildi
        Sahalar için start verildi
        Merkez Bankası TL zorunlu karşılıklara faiz uygulayacak
        Merkez Bankası TL zorunlu karşılıklara faiz uygulayacak
        Penaltı var mı? Kırmızı çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mı? Kırmızı çıkmalı mıydı?
        Kazasız işyerine prim indirimi
        Kazasız işyerine prim indirimi
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr

        Benzer Haberler

        Eskişehir'deki sismik izolatör laboratuvarı uluslararası test ve tasarım me...
        Eskişehir'deki sismik izolatör laboratuvarı uluslararası test ve tasarım me...
        Eskişehir'de ağılda başlayan yangında 63 küçükbaş hayvan öldü
        Eskişehir'de ağılda başlayan yangında 63 küçükbaş hayvan öldü
        AK Parti'nin ikinci seçim irtibat bürosu dualar eşliğinde açıldı
        AK Parti'nin ikinci seçim irtibat bürosu dualar eşliğinde açıldı
        Polisten kaçarken otomobiliyle park halindeki TIR´a çarptı
        Polisten kaçarken otomobiliyle park halindeki TIR´a çarptı
        SES Partisi Genel Başkanı Bilgen, Eskişehir'de basın toplantısı düzenledi:
        SES Partisi Genel Başkanı Bilgen, Eskişehir'de basın toplantısı düzenledi:
        Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü yakalandı
        Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü yakalandı