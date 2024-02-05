Ahırda açık unutulan lamba patlayınca yangın çıktı; 63 küçükbaş öldü

Odunpazarı ilçesi Aşağı Çağlan Mahallesi'nde D.D.'ye ait ahırda gece yarısı yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler, yanındaki eve de sıçradı. İhbarla bölgeye gelen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangın, kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında ahır ve ev kullanılamaz hale geldi. Ahırdaki 63 küçükbaş hayvan ise öldü.

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