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        Eskişehir'de ağılda başlayan yangında 63 küçükbaş hayvan öldü

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde ağılda başlayarak yanındaki eve sıçrayan yangında 63 küçükbaş hayvan öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 11:35 Güncelleme: 05.02.2024 - 11:41
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        Eskişehir'de ağılda başlayan yangında 63 küçükbaş hayvan öldü
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde ağılda başlayarak yanındaki eve sıçrayan yangında 63 küçükbaş hayvan öldü.

        Aşağıçağlan Mahallesi'nde D.D'ye (76) ait ağılda elektrik hattından kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen ve ağılın yanındaki tek katlı eve de sıçrayan alevlere, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

        Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangında, ağıldaki 63 küçükbaş hayvan öldü, ev de kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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