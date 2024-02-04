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        Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü yakalandı

        Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil, kovalamaca sonucu durduruldu, sürücüsü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 09:55 Güncelleme: 04.02.2024 - 09:59
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        Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü yakalandı
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        Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil, kovalamaca sonucu durduruldu, sürücüsü gözaltına alındı.

        Şehir merkezinde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir otomobili durdurmak istedi.

        Polisin "dur" ihtarına uymayan aracın sürücüsü kaçmaya çalıştı.

        Bir süre yaşanan kovalamacanın ardından A.T. yönetimindeki 26 SR 421 plakalı otomobil, Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nde park halindeki tıra çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

        Tırın yakıt deposuna çarparak durabilen otomobilin sürücüsü A.T. polis tarafından gözaltına alındı.

        Otomobilin tırın yakıt deposu kısmına çarpması nedeniyle depodaki yakıt yola yayıldı. Belediye ekiplerinin çalışması sonucu yoldaki yakıt temizlendi.

        Yapılan kontrollerde sürücü A.T'nin 2,00 promil alkollü olduğu tespit edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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