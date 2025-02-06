Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Depremzede işaret dili öğretmeni mesleğine Eskişehir'de devam ediyor

        Hatay'da işaret dili öğretmeni olarak görev yaparken yaşadıkları 6 Şubat depremlerinin ardından eşi ve çocuğuyla Eskişehir'e gelen Meltem Akyüz, Açık Kapı Şube Müdürlüğünün desteğiyle mesleğini yeniden icra etme imkanı buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 10:17 Güncelleme: 06.02.2025 - 10:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depremzede işaret dili öğretmeni mesleğine Eskişehir'de devam ediyor
        ABONE OL

        Hatay'da işaret dili öğretmeni olarak görev yaparken yaşadıkları 6 Şubat depremlerinin ardından eşi ve çocuğuyla Eskişehir'e gelen Meltem Akyüz, Açık Kapı Şube Müdürlüğünün desteğiyle mesleğini yeniden icra etme imkanı buldu.

        İşaret dili öğretmeni Akyüz, 6 Şubat depremlerinden bir hafta sonra eşi ve bir çocuğuyla Hatay'dan ayrılarak Eskişehir'de yaşayan kardeşinin yanına geldi. Burada yeni hayatına adapte olmaya çalışan Akyüz, mesleğine devam etmeye karar verdi.

        Akyüz, yaptığı başvuruların ardından Eskişehir Valiliği bünyesinde faaliyet gösteren Açık Kapı Şube Müdürlüğünün koordinasyonunda hayata geçirilen "Ellerim Sesin Olsun" projesinde öğretmen olarak görev almaya başladı.

        Tepebaşı Nafiye-Hüseyin Küçükoğlu Halk Eğitimi Merkezi'ne bağlı çalışan Akyüz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görev yapan kamu personeline işaret dili eğitimi veriyor.

        Meltem Akyüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremde büyük kayıplar verdiklerini ve yakın arkadaşlarını kaybettiklerini söyledi.

        Depremin ardından zor günler geçirdiğini belirten Akyüz, "Deprem çok büyük bir acıydı. Kurtulduk mu? Kurtulmadık mı? Hayal gibiydi. Zor günlerdi, zor anlar yaşadık. Çok şükür ki kurtulduk. Nefes alıyoruz, burada yaşamaya devam ediyoruz." dedi.

        Akyüz, bazı arkadaşlarının enkaz altında kaldığını anlatarak, "Tanıdıklarımın evleri yıkıldı, arkadaşlarımız ve aileleri vefat etti. İskenderun Halk Eğitim Merkezi eski müdürü Suat Sarı ve ailesi de maalesef enkaz altında kalarak vefat etti. Pek çok arkadaşımızı kaybettik." ifadelerini kullandı.

        Depremin ardından geldiği Eskişehir'de yeni bir hayat kurmaya çalıştığını söyleyen Akyüz, Açık Kapı Şube Müdürlüğünün desteğiyle mesleğine geri döndüğünü kaydetti.

        Akyüz, "Ellerim Sesin Olsun" projesinde öğretmen olarak görev almaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

        "Açık Kapı Şube Müdürümüz Üstün Ünlü ve ekibinin katkılarıyla bu projeye aranan eğitmen ben oldum ve mesleğime geri döndüm. Benim için güzel oldu. Hep birlikte çalışacağız. Öğrencilere işaret dili öğretip, daha fazla kişinin engelli bireylere destek olmasına katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu bir kelebek etkisi gibi inşallah daha çok insana ve engelli vatandaşımıza yardımcı olacağız diye umuyorum."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        "Unutmadık"
        "Unutmadık"
        Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 664 bin oldu
        Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 664 bin oldu
        Bu bölgelerde kuvvetli kar yağışı ve fırtına bekleniyor
        Bu bölgelerde kuvvetli kar yağışı ve fırtına bekleniyor
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        G.Saray'da Jakobs pişmanlığı!
        G.Saray'da Jakobs pişmanlığı!
        Borsada işlem gören Yeşil GYO konkordato ilan etti
        Borsada işlem gören Yeşil GYO konkordato ilan etti
        İşte Buruk'un Boluspor 11'i!
        İşte Buruk'un Boluspor 11'i!
        Kar tatili haberleri geliyor... Hangi illerimizde okullar tatil!?
        Kar tatili haberleri geliyor... Hangi illerimizde okullar tatil!?
        Hastalık bitti burun akıntısı bitmedi mi?
        Hastalık bitti burun akıntısı bitmedi mi?
        Okul müdürünü katleden caniden suçlayan savunma!
        Okul müdürünü katleden caniden suçlayan savunma!
        Maganda durmuyor... Kendi asker eğlencesinde vuruldu!
        Maganda durmuyor... Kendi asker eğlencesinde vuruldu!
        Trump'tan sonra bir ülkeden daha DSÖ kararı
        Trump'tan sonra bir ülkeden daha DSÖ kararı
        Salgınlara karşı korunmak için hangi besinler tüketilmeli?
        Salgınlara karşı korunmak için hangi besinler tüketilmeli?
        İstihdamda 7 öncelikli sektör
        İstihdamda 7 öncelikli sektör
        İki günde iki transfer!
        İki günde iki transfer!
        Vasiyete itiraz ettiler
        Vasiyete itiraz ettiler
        Sergen Yalçın'ın acı günü: Gürsoy Yalçın vefat etti
        Sergen Yalçın'ın acı günü: Gürsoy Yalçın vefat etti

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de "Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı
        Eskişehir'de "Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı
        Eskişehir'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
        Eskişehir'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
        Yürürken kalp krizi geçirdi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti (2)
        Yürürken kalp krizi geçirdi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti (2)
        Eskişehir'de arkadaşını pompalı tüfekle öldüren sanığın yargılandığı davada...
        Eskişehir'de arkadaşını pompalı tüfekle öldüren sanığın yargılandığı davada...
        Arkadaşını başından vurarak öldüren sanık: Kucağımdayken silah aniden patla...
        Arkadaşını başından vurarak öldüren sanık: Kucağımdayken silah aniden patla...
        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak Odunpazarı Belediye Başkanı K...
        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak Odunpazarı Belediye Başkanı K...