Eskişehir'de 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı
Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için mevlit programı düzenlendi.
Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için mevlit programı düzenlendi.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce depremlerde yaşamını yitiren vatandaşlar, emniyet teşkilatı mensupları ve yakınları için Reşadiye Camii'nde düzenlenen mevlit programında dua edildi.
Vatandaşlara lokma ikram edilen programa, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, il emniyet müdür yardımcıları ve çok sayıda polis ile vatandaş katıldı.
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