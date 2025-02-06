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        Eskişehir'de 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı

        Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için mevlit programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 16:51 Güncelleme: 06.02.2025 - 16:52
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        Eskişehir'de 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı
        ABONE OL

        Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için mevlit programı düzenlendi.

        Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce depremlerde yaşamını yitiren vatandaşlar, emniyet teşkilatı mensupları ve yakınları için Reşadiye Camii'nde düzenlenen mevlit programında dua edildi.

        Vatandaşlara lokma ikram edilen programa, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, il emniyet müdür yardımcıları ve çok sayıda polis ile vatandaş katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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