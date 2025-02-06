Eskişehir'de 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı

Vatandaşlara lokma ikram edilen programa, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, il emniyet müdür yardımcıları ve çok sayıda polis ile vatandaş katıldı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce depremlerde yaşamını yitiren vatandaşlar, emniyet teşkilatı mensupları ve yakınları için Reşadiye Camii'nde düzenlenen mevlit programında dua edildi.

Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için mevlit programı düzenlendi.

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