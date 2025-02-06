Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de "izokinetik dinamometre" ile kas kuvveti ölçülen sporcular daha az sakatlanacak

        Eskişehir Şehir Hastanesi Spor Hekimliği Polikliniğinde hizmet vermeye başlayan izokinetik dinamometre ile kas kuvveti ölçülen sporculara özel egzersiz programı çıkarılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 13:34 Güncelleme: 06.02.2025 - 13:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de "izokinetik dinamometre" ile kas kuvveti ölçülen sporcular daha az sakatlanacak
        ABONE OL

        Eskişehir Şehir Hastanesi Spor Hekimliği Polikliniğinde hizmet vermeye başlayan izokinetik dinamometre ile kas kuvveti ölçülen sporculara özel egzersiz programı çıkarılıyor.

        Sporcuların belirli ağırlıkları kaldırması yoluyla performans ölçümlerini ve kaslar arası dengesizlikleri tespit eden sistem, uygun egzersiz programlarının oluşturulmasında önemli rol oynuyor.

        Eskişehir Şehir Hastanesindeki izokinetik dinamometre sistemi, Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü oyuncularının muayenesiyle hizmete girdi.

        Spor Hekimliği Uzmanı Dr. Ahsen Oğul, gazetecilere izokinetik dinamometre sayesinde sportif yaralanmaların azalacağını söyledi.

        Rehabilitasyonda kas kuvveti ve kasın fonksiyonel kapasitesinin yeniden elde edilebilmesinin önemine değinen Oğul, "Kas kuvvetinin, gücünün ve dayanıklılığının altın standart ölçümü bize objektif veriler sağlıyor. Bu verilerle biz eksiklikleri belirleyip gidermek için uygun antrenman programları yapıyoruz. Rehabilitasyonda izokinetik sistemleri sıkça kullanıyoruz." dedi.

        Oğul, sistemin Eskişehir için önemli bir yenilik olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

        "İzokinetik kasılmalar belli bir açıdan oluşuyor. Kasın her noktasında maksimum güçte oluyorlar ve bu belirlediğimiz açısal hızın üzerine çıkamıyor. Kişi ne kadar kuvvet uygularsa cihaz bize o kadar direnç uyguluyor. Bu açıdan bizim için özellikle rehabilitasyonun erken aşamalarında güvenli bir kullanım olanağı sağlıyor. Kas kuvvet eksikliklerinin belirlenip tamamlanması, post-aparatif dönemlerde belirlediğimiz açısal hızlarda, erken dönemlerde çalışmaya başlayarak bize destek oluyor. Muayenede herhangi bir yaralanma belirlersek bu yaralanmaların belirli programını yapıp bu aşamada sporcuları burada uygun tedaviye egzersiz programlarına hazırlayıp uyguluyoruz."

        Sporcuları poliklinikte hep yaralanma sonrası gördüklerini belirten Oğul, "Ancak bizde sezon başı değerlendirmeleri daha çok önem arz ediyor. Çünkü yaralanmada 2 bacağın karşılaştırmasını yapıyoruz ve yaralanmamış bacağı baz alıyoruz aslında. Eğer sporcu sezon başında gelirse yaralanmış dokunun gerçek kapasitesini bilerek ona göre hedeflememiz gereken noktayı daha iyi belirleyebiliriz." ifadesini kullandı.

        Hizmete başlayan sistemde ilk muayene olan Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü oyuncusu Recep İnanç da yapılan çalışmaların kendisi için faydalı olacağını söyledi.

        İnanç, bir süredir bacaklarında güç farkı hissettiğini belirterek, "Buradaki hekimlerimizle beraber bu farkı en aza indirmeye çalışacağız. Ona göre antrenman programı uygulayacağız. Bunun benim için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Yapılması zor bir test ama önemli olduğu için yapmak zorundayız. Sporcu arkadaşlarım kendilerine dikkat etmeli, sakatlanmamalılar. Bu izokinetik testi takım arkadaşlarıma ve tüm sporculara tavsiye ediyorum." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        En çok boşanan kişi İzmir ve Muğla'da
        En çok boşanan kişi İzmir ve Muğla'da
        MSB'den teğmenlerle ilgili açıklama!
        MSB'den teğmenlerle ilgili açıklama!
        TikTok şakası diye engelli personeli yaktılar iddiası!
        TikTok şakası diye engelli personeli yaktılar iddiası!
        Pencereden yağan karı izliyordu! Dengesini kaybetti!
        Pencereden yağan karı izliyordu! Dengesini kaybetti!
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Kadını saçlarından sürükledi! Kız çocuğunu darp etti!
        Kadını saçlarından sürükledi! Kız çocuğunu darp etti!
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        New York'ta Trump ve Musk protestosu
        New York'ta Trump ve Musk protestosu
        Nüfusu en hızlı artan şehirler
        Nüfusu en hızlı artan şehirler
        Son gün operasyonu!
        Son gün operasyonu!
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        "Unutmadık"
        "Unutmadık"
        Bu bölgelerde kuvvetli kar yağışı ve fırtına bekleniyor
        Bu bölgelerde kuvvetli kar yağışı ve fırtına bekleniyor
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"
        'Panel' soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı!
        'Panel' soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı!
        G.Saray'da Jakobs pişmanlığı!
        G.Saray'da Jakobs pişmanlığı!
        İşte Buruk'un Boluspor 11'i!
        İşte Buruk'un Boluspor 11'i!
        Hastalık bitti burun akıntısı bitmedi mi?
        Hastalık bitti burun akıntısı bitmedi mi?

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de asayiş
        Eskişehir'de asayiş
        Yapay zeka uygulamasıyla fotoğraflardan üretilen gerçekçi videolar için uya...
        Yapay zeka uygulamasıyla fotoğraflardan üretilen gerçekçi videolar için uya...
        2 yıl sonra mesleğine dönen depremzede öğretmen, işaret dili eğitimi veriyo...
        2 yıl sonra mesleğine dönen depremzede öğretmen, işaret dili eğitimi veriyo...
        Depremzede işaret dili öğretmeni mesleğine Eskişehir'de devam ediyor
        Depremzede işaret dili öğretmeni mesleğine Eskişehir'de devam ediyor
        Eskişehir'de "Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı
        Eskişehir'de "Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı
        Eskişehir'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
        Eskişehir'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü