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        2 yıl sonra mesleğine dönen depremzede öğretmen, işaret dili eğitimi veriyor

        KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından eşi ve çocuğuyla birlikte Eskişehir'e taşınan işaret dili öğretmeni Meltem Akyüz, valiliğin 'işaret dili' projesiyle mesleğine döndü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 12:19 Güncelleme: 06.02.2025 - 12:25
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        2 yıl sonra mesleğine dönen depremzede öğretmen, işaret dili eğitimi veriyor
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        KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından eşi ve çocuğuyla birlikte Eskişehir’e taşınan işaret dili öğretmeni Meltem Akyüz, valiliğin ‘işaret dili’ projesiyle mesleğine döndü. Personele, engellilere yardımcı olmaları için işaret dili eğitimi veren Akyüz, “Zor günler, zor anlar yaşadık. Çok şükür Allah’a, neyse ki kurtulduk ve nefes alıp burada yaşamaya devam ediyoruz” dedi.

        Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinde Hatay’da bulunan işaret dili öğretmeni Meltem Akyüz, 1 hafta sonra kardeşi ve onun eşinin davetiyle Eskişehir’e taşındı. İki yıllık süreçte depremin kötü etkilerini atlatmaya çalışan Akyüz, Eskişehir Valiliği Açık Kapı Müdürlüğü’nün ‘işaret dili’ projesiyle yeniden mesleğine döndü. Mal Hatun Kız Yurdu konferans salonunda, müdürlükteki personele işaret dili öğreten Akyüz, engelli bireylere yardımcı olunacağını söyledi.

        Deprem felaketleri sırasında Hatay’da olduğunu ifade eden Meltem Akyüz, “Deprem çok zor geçti. Bizim için bitmek bilmeyen bir süreçti. Acı doluydu, maalesef arkadaşlarımızı kaybettik. Bizler buralara geldik ve yerleştik. Şu anda burada yaşıyoruz. Depremden 1 hafta sonra geldik, orada da işaret dili eğitmenliği yapıyordum. Depremde işin açığı çok büyük bir acı yaşadık. Kurtulduk mu, kurtulmadık mı bizim için hayal gibiydi. İnsanların çığlıkları, ‘imdat’ diyenler ve bekleyenler vardı. Elektrik, su ve ısınma yoktu. Zor günler, zor anlar yaşadık. Çok şükür Allah’a, neyse ki kurtulduk ve nefes alıp burada yaşamaya devam ediyoruz. Yakın arkadaşlarımız aileleriyle beraber vefat etti. Kardeşim ve sevgili eşi sağ olsunlar bizi buraya çağırdılar, kucak açtılar. Biz de burada tekrardan bir yaşam savaşı veriyoruz, yaşamaya devam ediyoruz” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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