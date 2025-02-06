Eskişehir'de asayiş

Denetimlerde tüm sürücü ve yolculara, emniyet kemeri kullanımına bağlı olarak trafik kazalarında araçların devrilmesi sonucu yolcuların araçtan dışarı savrulmalarından dolayı ölüm veya yaralanmaların meydana geldiği hususunda bilgilendirme yapıldı.

284 araç ve sürücüsünü kontrol eden ekipler, emniyet kemeri kullanmadığı tespit edilen 9 sürücüye işlem uyguladı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT Dedektif Timleri ile Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Eskişehir'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan bir hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

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