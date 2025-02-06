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        Eskişehir'de asayiş

        Eskişehir'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan bir hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 12:52 Güncelleme: 06.02.2025 - 12:56
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        Eskişehir'de asayiş
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        Eskişehir'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan bir hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT Dedektif Timleri ile Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Tepebaşı ilçesinde icra edilen faaliyette, "hırsızlık" suçundan 16 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        - Polisten emniyet kemeri denetimi

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince emniyet kemeri kullanmayan araç sürücülerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

        284 araç ve sürücüsünü kontrol eden ekipler, emniyet kemeri kullanmadığı tespit edilen 9 sürücüye işlem uyguladı.

        Denetimlerde tüm sürücü ve yolculara, emniyet kemeri kullanımına bağlı olarak trafik kazalarında araçların devrilmesi sonucu yolcuların araçtan dışarı savrulmalarından dolayı ölüm veya yaralanmaların meydana geldiği hususunda bilgilendirme yapıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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