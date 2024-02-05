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        AK Parti'nin ikinci seçim irtibat bürosu dualar eşliğinde açıldı

        Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Batıkent Seçim İrtibat Bürosunun açılış törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 10:58 Güncelleme: 05.02.2024 - 11:09
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        AK Parti'nin ikinci seçim irtibat bürosu dualar eşliğinde açıldı
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        Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Batıkent Seçim İrtibat Bürosunun açılış törenine katıldı.

        Batıkent Mahallesi'ndeki programda vatandaşlar tarafından karşılanan Hatipoğlu, burada yaptığı konuşmada, çalışmalarına başladığından itibaren vatandaşın lehine olan vaatlerde bulunduğunu söyledi.

        Hatipoğlu, şebeke suyunda indirim yapacaklarını ve suyu çeşmeden içireceklerini söylediğini hatırlatarak, "Öğrencilerimize ve emeklilerimize vaatlerimiz var ancak karşı taraftan tek duyduğumuz şey 'Yapamazlar, edemezler'. Biz bunların hepsini yapacağız. 31 Mart'tan sonra Eskişehir'de suya yüzde 40 indirim gelecek. Bize bir şey yapamazlar, edemezler diyenlere şunu diyoruz, 'Siz ne yapacaksınız? Onu açıklayın'. Biz yapacaklarımızı şimdiden söylüyoruz ve yapacağız." dedi.

        AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp ve Tepebaşı Belediye Başkan adayı Hamid Yüzügüllü'nün de katıldığı programda seçim irtibat bürosunun açılışı, dualar eşliğinde yapıldı.

        - Hatipoğlu velilerle buluştu

        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, daha sonra 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasına bir hafta depreme dayanaksız olduğu için güvenlik gerekçesiyle kapatıldığı açıklanan Eskişehir Anadolu Lisesi'nin velileriyle bir araya geldi.

        Hatipoğlu, hadisenin öğrencilerin güvenliği için hayata geçirilen bir durum olduğunu söyledi.

        Eskişehir Anadolu Lisesinin köklü bir lise olduğunu kaydeden Hatipoğlu, "Burada sizin okulunuzun boşaltılma sebebi sizlere karşı yapılmış bir şey değil çocuklarımızın emniyeti için yapılmış bir şey. Deprem yönetmeliğinden önce yapılan binalarda bir risk var. Bizim birinci derecede görevimiz çocuklarımızın geleceğini düşünmek, iyi okullarda okumasını sağlamak. Memleketimiz kurtarılacaksa ileride çok daha iyi yerlere geleceksek, çocuklarımızın eğitimiyle olacak. Onun için eğitim benim de en önem verdiğim şey. Belediye başkanı seçildikten sonra da kendi çocuklarım için ne istiyorsam, kendi çocuklarımı nereye gitmesini ve nereye gitmemesini istiyorsam, Eskişehir'de bütün hemşehrilerimin çocukları ve geleceği için de aynı özeni göstereceğim. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Çocuklarımızı korumamız lazım." ifadelerini kullandı.

        - Eskişehir Ağrılılar Derneği'ni ziyaret etti

        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Ağrılılar Derneği'ni de ziyaret etti.

        Dernek üyeleri tarafından karşılanan Hatipoğlu, derneğin faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.

        Eskişehir'de yaşayan Ağrılı vatandaşlar ile yaklaşan yerel seçimler öncesinde fikir alışverişinde bulunan Hatipoğlu, "Eskişehir'e ve Eskişehir'de yaşayan vatandaşlarımıza hizmet etmek için belediye başkanlığı görevine talip oldum. Sağ olsunlar vatandaşlarımız da teveccüh göstererek, bu yolda yalnız olmadığımızı gösteriyorlar. Maksadımız, hizmet etme görevimizi tüm vatandaşlarımıza doğru bir şekilde ulaştırmaktır. Bu maksatla vatandaşımızın tüm sorunlarını çözmeye talibiz. Altyapı, çevre düzenlemesi, imar problemi, otopark ve trafik gibi başlıca sorunları çözebilmek için gerekli projelerimizi yakında açıklayacağız. Bu sorunların hepsini çözerek, Eskişehir'i refaha ulaştıracağız." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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