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        Beyin kanaması geçirip 4,5 ay yoğun bakımda kaldı; yeniden hayata dönmek benim için mucize

        ESKİŞEHİR´de evinde beyin kanaması geçiren radyoloji teknisyeni İlyas Orta (37), tedaviye alındığı hastanenin yoğun bakımında yaklaşık 4,5 ay sonra uyanarak sağlığına kavuşup, yeniden işine döndü. Yoğun bakımdayken eşinin erkek bebeklerini dünyaya getirdiğini belirten Orta, "4,5 ay kadar tamamen bilinçsiz kaldığım bir yoğun bakım sürecim oldu. Ondan sonra bir mucize gerçekleşti. Yani oğlumun dünyaya gelmesi, doktorların ve hemşirelerin çabasıyla hayata geri döndüm, çok mutluyum" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 11:48 Güncelleme: 06.02.2024 - 11:55
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        Beyin kanaması geçirip 4,5 ay yoğun bakımda kaldı; yeniden hayata dönmek benim için mucize
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        ESKİŞEHİR´de evinde beyin kanaması geçiren radyoloji teknisyeni İlyas Orta (37), tedaviye alındığı hastanenin yoğun bakımında yaklaşık 4,5 ay sonra uyanarak sağlığına kavuşup, yeniden işine döndü. Yoğun bakımdayken eşinin erkek bebeklerini dünyaya getirdiğini belirten Orta, "4,5 ay kadar tamamen bilinçsiz kaldığım bir yoğun bakım sürecim oldu. Ondan sonra bir mucize gerçekleşti. Yani oğlumun dünyaya gelmesi, doktorların ve hemşirelerin çabasıyla hayata geri döndüm, çok mutluyum" dedi.

        Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde radyoloji teknisyeni olarak çalışan İlyas Orta, 2022 yılının ekim ayında evinde rahatsızlandı. Yakınlarının çağırdığı ambulansla görev yaptığı hastaneye kaldırılan Orta´nın beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Hastanede 6,5 saat süren ameliyatın ardından beynindeki kanaması durdurulan Orta, yoğun bakım ünitesine alındı. Yaklaşık 4,5 ay bilinci kapalı olarak yoğun bakımda kalan Orta, hayata yeniden gözlerini açtı. Yaşadığı süreçte iyi bir tedavi gördüğünü ifade eden İlyas Orta, yeniden yaşama dönmesini `mucize´ olarak nitelendirdi. Yoğun bakımda olduğu süreçte eşinin erkek bebeklerini dünyaya getirdiğini ifade eden Orta, "Yaklaşık 4,5 ay kadar tamamen bilinçsiz kaldığım bir yoğun bakım sürecim oldu, ondan sonra bir mucize gerçekleşti. Yani oğlumun dünyaya gelmesi, doktorların ve hemşirelerin çabası ile bir mucize gerçekleşti. Hayata geri döndüm, çok mutluyum. Uyandım, ondan sonra 1 ay kadar daha yoğun bakımda kendimi toparladıktan sonra servise çıkartıldım çünkü yoğun bakımda o kadar uzun süre kaldıktan sonra tamamen kaslarınız eriyor. Hareket etmeniz güçleşiyor. Yani kolunuz kalkmıyor, ayağınız kalkmıyor, ayağa kalkamıyorsunuz, yürüyemiyorsunuz. İşte bunlar için, toparlayabilmek için fizik tedaviye sevk edildim. Fizik tedavi servisine yatışımı yaptılar. Yaklaşık 8 aydır da Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi´nde tedaviye devam ediyorum" dedi.

        `BANA YENİDEN YÜRÜMEYİ ÖĞRETTİLER´

        Uzun süren yoğun bakımın ardından iş ve sosyal hayata adapte olmasının kolay olmadığını anlatan Orta, eriyen kaslarını yeniden harekete geçirmek için fizik tedavi gördüğünü söyledi. Hastanede kendisine `yeniden yürümeyi´ öğrettiklerini belirten Orta, "Yeniden kas kütlemin toparlanması, yeniden hareket edebilmem bunlar, tamamen fizik tedavinin eseri. Fizik tedavideki fizyoterapistler, fizik tedavi uzmanları, buradaki hemşireler onların hepsinin özel çabası sayesinde. Yoksa diğer türlü ayağa kalkamazdım. Fizik tedaviyle birlikte bana yeniden yürümeyi, yeniden kollarımı kullanabilmeyi öğrettiler. Çünkü şöyle, bu kadar uzun bir süre yoğun bakımda yattığınızda yani doğal olarak yemek yemiyorsunuz, sıvıyla besliyorlar ve neredeyse kaslarınız tamamen eriyor" diye konuştu.

        Yunus Emre Devlet Hastanesi´ndeki işine dönen İlyas Orta, yeniden hayatta olmanın mutluluğunu eşi Zeynep Orta ve tedavisi sırasında dünyaya gelen oğlu Ali Orta birlikte yaşadıklarını söyledi.

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