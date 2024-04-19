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        Nuri Alço, Hacettepe'ye sevk oldu; kalp pili takılacak

        TÜRK sinemasının usta oyuncularından Nuri Alço, Eskişehir Şehir Hastanesi'ndeki tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 11:03 Güncelleme: 19.04.2024 - 11:05
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        Nuri Alço, Hacettepe'ye sevk oldu; kalp pili takılacak
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        TÜRK sinemasının usta oyuncularından Nuri Alço, Eskişehir Şehir Hastanesi’ndeki tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Burcu Alço, eşinin yoğun bakım ünitesinde olduğunu ve kalp pili takılacağını söyledi.

        Eskişehirli oyuncu Nuri Alço, 6 Nisan’da evinde rahatsızlandı. Yakınları tarafından Eskişehir’deki özel bir hastaneye götürülen Alço, ilk muayenesinin ardından tedbir amacıyla yoğun bakım ünitesine alındı. Alço, Sağlık Bakan Fahrettin Koca’nın temaslarının ardından Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek Kardio Vasküler Cerrahi (KVC) Yoğun Bakım Ünitesi'ne alındı. Hayati tehlikesini atlatan ve tedavisi tamamlanan Nuri Alço, dün akşam ambulansla Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi. Burcu Alço, eşinin kalp atım hızıyla ilgili rahatsızlığına yönelik kalp pili takılacağını açıkladı. Burcu Alço, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında “Bu zorlu süreçte yanımızda olup desteğini esirgemeyen herkese ne kadar teşekkür etsem az. Seni çok seviyorum, varlığına, aldığın her nefese şükürler olsun. Bir kez daha binlerce kez daha iyi ki Nuri’m” diye yazdı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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