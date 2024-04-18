Eskişehir'de ziynet eşyası çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir evden ziynet eşyası ve bir miktar para çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir evden ziynet eşyası ve bir miktar para çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
İlçedeki bir evde yaşanan hırsızlık olayı üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince geniş kapsamlı çalışma başlatıldı.
Çalışma sonucunda, altın kolye, 2 çeyrek altın, 2 gram altın, 1500 lira ve tektaş yüzük bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli M.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.
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