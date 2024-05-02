Eskişehir ve Ankara'da fuhuş operasyonu; 7 gözaltı (2)

Eskişehir ve Ankara’da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ömer Ebil, Ali Ekber Arslan, Gökhan Bayraktar ile Berat Kozanhan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, F.K., Ç.E.S. ile B.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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