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        Eskişehir'de evden 4 kamyon çöp çıkarıldı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir evden yaklaşık 4 kamyon çöp çıkarılarak temizlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 14:00 Güncelleme: 02.05.2024 - 14:00
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        Eskişehir'de evden 4 kamyon çöp çıkarıldı
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir evden yaklaşık 4 kamyon çöp çıkarılarak temizlendi.

        Odunpazarı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kurtuluş Mahallesi Bilgin Sokağı'ndaki bir evden kötü kokular yayılması nedeniyle çevre sakinleri şikayetçi oldu.

        Belediye ekipleri bu adrese gelerek, evin tüm odalarında uzun süredir bekleyen katı atıkların dışarı çıkarılması için çalışma başlattı.

        Temizlik İşleri Müdürlüğü görevlileri, çürümüş gıda maddeleri, giysiler, pet şişeler, teneke kutuları, poşet ve kağıtları topladı.

        Ekipler, bahçesi dahil 4 kamyon dolusu çöp çıkardıkları evde temizlik yaptı.

        Kırsal Hizmetler Müdürlüğü görevlileri ise evi dezenfekte etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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