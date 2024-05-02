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        Eskişehir ve Ankara'da fuhuş operasyonu; 7 gözaltı

        ESKİŞEHİR ve Ankara'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 1'i kadın, 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 11:36 Güncelleme: 02.05.2024 - 11:40
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        Eskişehir ve Ankara'da fuhuş operasyonu; 7 gözaltı
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        ESKİŞEHİR ve Ankara’da düzenlenen fuhuş operasyonunda 1'i kadın, 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini suçlarını engellemeye yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, 7 şüphelinin kadınları zorla fuhşa sürüklediklerini tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, adresleri belirlenen Ö.A., A.E.A., G.B., B.K., F.K., Ç.E.S. ve B.K. isimli şüpheliler, 30 Nisan ve 1 Mayıs’ta Eskişehir ile Ankara’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalanıp, gözaltına alındı. 6 adreste arama yapan ekipler, şüphelilere ait 1 araca da el koydu.

        1'i kadın 7 şüpheli, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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