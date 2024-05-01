Ödüllü sınıfı öğretmeni 2015'ten bu yana üstün yetenekli 160 öğrenciyi yetiştirdi

DENİZ AÇIK - Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi Özel Yetenekliler Eğitim Programı'nda yüksek lisansını tamamlamasının ardından bu alanda uzmanlaşan sınıf öğretmeni Osman Sıtkı Mert, görev yaptığı okulda 160 üstün yetenekli öğrenciyi yetiştirerek eğitim hayatlarına değer kattı.

Öğretmenlik mesleğine 2008 yılında başlayan Mert, 2011'de Anadolu Üniversitesinin Özel Yetenekliler Eğitim Programı'nda yüksek lisansını bitirdi.

Üstün yetenekli öğrencilerin eğitimi konusunda uzmanlaşan Mert, Nisan 2015'te Tepebaşı Kaymakamlığı ile Anadolu Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilen Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimi Projesi'nin (ÜYÇEP) yürütücülüğüne getirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı müfredatının yanı sıra zenginleştirilmiş ve farklılaştırılmış uygulamalar yapan, öğrencilerinin "hayatta kalma becerileri, doğada matematik ve doğada fen" gibi eğitimler almasını sağlayan Mert, bilim ve deney merkezlerindeki atölyelerde öğrencilerini ödüllü yarışmalara hazırlıyor.

Ticaret Borsası İlkokulunda görevini sürdüren 40 yaşındaki Mert, Anadolu Üniversitesinin özel yetenekli ve diğer öğrencilerin bilişsel düzeyleri ile profillerinin belirlenmesi için geliştirilen "Anadolu Sak Zeka Ölçeği"ni uygulaması sonucu 10 eğitim öğretim yılında 4 bin 250 öğrenci arasından üstün yetenekli 225 çocuğu belirledi.

Mert, İngiltere'nin Cambridge Üniversitesi tarafından 141 ülkeden 14 bin 800 öğretmen arasında düzenlenen "Özel Öğretmen Ödülleri"ne yaptığı başvuruyla Avrupa'da ilk 10 öğretmen arasına girdi.

Bakanlık tarafından 2021 ve 2023'te "Yılın Fark Yaratan Öğretmeni" seçilen Mert, Uluslararası Dubai Eğitim Zirvesi'nde "En Başarılı Özel Eğitim Öğretmeni Ödülü"ne layık görüldü.

Dokuz yıllık süreçte bu öğrencilerden 160'ı mezun olup eğitim hayatına devam etti.

- "Her yıl programa 10-12 öğrenci dahil oluyor"

ÜYÇEP kapsamında yetiştirdiği öğrencilerle katıldığı atölyeyeler, yarışmalar ve elde ettikleri başarıları içeren dosya hazırlayan Mert, İngiltere merkezli Varkey Vakfı tarafından verilen "Global Teacher Prize-Küresel Öğretmen Ödülü"ne başvuru yapıp, kazanmayı planladığı ödülle çalışmalarını taçlandırmak istiyor.

Anadolu Üniversitesinin Özel Yetenekliler Eğitim Programı'nda yüksek lisans yaptığını belirten Mert, "Anadolu Sak Zeka Ölçeği çalışmalarında okulumuzda proje yürütücüsü olarak görevlendirildim. Şu anda okulumuzda üstün yetenekli olarak belirlenen 65 öğrenciyle çalışıyorum, 160 üstün yetenekli öğrenci de mezun oldu." dedi.

Mert, öğrencilerinin her ay farklı eğitimcilerle "orman okulu" adı altında verilen eğitimlere katılarak, hayatta kalma becerileri, doğada matematik ve doğada fen gibi programlarda yer aldığını ifade etti.