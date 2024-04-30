Çanakkale'deki kazada ölen üniversite öğrencisi Zeliha Güneş'in cenazesi Eskişehir'de defnedildi

Zeliha Güneş'in naaşı, kardeşleri Merve ve Çağrıbey Güneş, yakınları ve vatandaşların katılımıyla öğle vakti kılınan namazı müteakip Yenice Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.

Cami bahçesindeki törende, öğrencinin annesi Gülsüm ve babası Satılmış Güneş, taziyeleri kabul etti.

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