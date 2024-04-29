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        Eskişehir'de izinsiz kazı yapan 4 şüpheli yakalandı

        Eskişehir'in Beylikova ilçesinde, izinsiz kazı yaptığı iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 16:08 Güncelleme: 29.04.2024 - 16:08
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        Eskişehir'de izinsiz kazı yapan 4 şüpheli yakalandı
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        Eskişehir'in Beylikova ilçesinde, izinsiz kazı yaptığı iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin, ev ve eklentisinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaştı.

        Ekiplerce, Cumhuriyet savcısının koordinesinde düzenlenen operasyonda, 4 zanlı, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

        Kazı alanında, yılan kamera ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, şüpheliler hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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