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        Eskişehir Hayvanat Bahçesi EAZA'ya tam üye oldu

        Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nin, akreditasyon sürecini tamamlayarak Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği'ne (EAZA) tam üye olduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 16:44 Güncelleme: 29.04.2024 - 16:44
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        Eskişehir Hayvanat Bahçesi EAZA'ya tam üye oldu
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        Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nin, akreditasyon sürecini tamamlayarak Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği'ne (EAZA) tam üye olduğu bildirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, organizasyona üyelik için popülasyon yönetimi, yabani hayvan bakımı ve refahı, koruma eğitimi ve bilimsel araştırma gibi konularda standartların ölçüldüğü denetimler sonunda 41 ülkede 340'tan fazla üye kuruluşu birbirine bağlayan EAZA için akreditasyon sürecinin tamamlandığı belirtildi.

        Hayvanat Bahçesi personeliyle buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, pasta keserek başarıyı kutladı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Ünlüce, sürecin uzun soluklu bir yolculuk olduğunu belirtti.

        Tam üyelikten dolayı mutlu olduklarını kaydeden Ünlüce, "Sizlere de emekleriniz ve bugüne kadar göstermiş olduğunuz tüm çabalarınız için teşekkür ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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