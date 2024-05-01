AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez'den Günyüzü ilçesine ziyaret
AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Günyüzü ilçesine ziyarette bulundu.
AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Günyüzü ilçesine ziyarette bulundu.
Dönmez, Günyüzü Belediye Başkanı Hidayet Özmen'e "hayırlı olsun" ziyaretinde bulanarak, görevinde başarılar diledi.
Belediye Başkanı Özmen de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Ziyaretin ardından Dönmez, bölge sakinleri ile bir araya geldi ve vatandaşların talepleri dinledi.
Dönmez, Eskişehir ve ilçelerinin gelişimi için çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti.
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