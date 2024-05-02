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        Eskişehir'de kaybolan kadın için arama çalışmaları başlatıldı

        Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde hayvan otlatmaya çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan yaşlı kadının bulunması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 08:34 Güncelleme: 02.05.2024 - 08:34
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        Eskişehir'de kaybolan kadın için arama çalışmaları başlatıldı
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        Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde hayvan otlatmaya çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan yaşlı kadının bulunması için çalışma başlatıldı.

        İlçeye bağlı kırsal Büyük Sasa Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki Arife Sasa, dün sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak için araziye çıktı. Kadının eve dönmemesi üzerine kendisine ulaşamayan yakınları durumu ekiplere bildirdi.

        İhbar üzerine jandarma, AFAD, AKUT, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, İHH Arama ve Kurtarma, Dorlion Arama Kurtarma, Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (OBAK), Eskişehir İz Arama Kurtarma Derneği ve Fırtına Arama Kurtarma Derneğinden oluşan yaklaşık 50 kişilik ekip sahada arama çalışması yapıyor.

        Gece başlayan arama çalışmaları bölgede etkili olan sise rağmen ekipler tarafından aralıksız sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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