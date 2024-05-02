Hayvanlarını otlatmak için çıkıp geri dönmeyen kadın için arama çalışması başlatıldı

ESKİŞEHİR'in Mihalıççık ilçesinde araziye hayvan otlatmak için gittikten sonra bir daha haber alınamayan Arife Sasa (75) için ekipler arama çalışması başlattı.

Mihalıççık ilçesi Büyük Sasa Mahallesi'nde dün saat 06.00 sıralarında hayvanlarını otlatmak için evden çıkan Arife Sasa, eve geri dönmeyince yakınları ve komşuları jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, AKUT, İHH, Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma (OBAK), Dorlion Arama Kurtarma, Eskişehir İz Arama Kurtarma Derneği, Fırtına Arama Kurtarma Derneği ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. 50 kişilik ekibin, gece başlattığı arama çalışması, bölgedeki olumsuz hava koşullarına rağmen aralıksız sürüyor.