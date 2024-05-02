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        Hayvanlarını otlatmak için çıkıp geri dönmeyen kadın için arama çalışması başlatıldı

        ESKİŞEHİR'in Mihalıççık ilçesinde araziye hayvan otlatmak için gittikten sonra bir daha haber alınamayan Arife Sasa (75) için ekipler arama çalışması başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 10:07 Güncelleme: 02.05.2024 - 10:10
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        Hayvanlarını otlatmak için çıkıp geri dönmeyen kadın için arama çalışması başlatıldı
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        ESKİŞEHİR'in Mihalıççık ilçesinde araziye hayvan otlatmak için gittikten sonra bir daha haber alınamayan Arife Sasa (75) için ekipler arama çalışması başlattı.

        Mihalıççık ilçesi Büyük Sasa Mahallesi'nde dün saat 06.00 sıralarında hayvanlarını otlatmak için evden çıkan Arife Sasa, eve geri dönmeyince yakınları ve komşuları jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, AKUT, İHH, Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma (OBAK), Dorlion Arama Kurtarma, Eskişehir İz Arama Kurtarma Derneği, Fırtına Arama Kurtarma Derneği ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. 50 kişilik ekibin, gece başlattığı arama çalışması, bölgedeki olumsuz hava koşullarına rağmen aralıksız sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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