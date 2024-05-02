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        Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

        Eskişehir merkezli 2 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 11:06 Güncelleme: 02.05.2024 - 11:06
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        Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
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        Eskişehir merkezli 2 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince fuhşa teşvik, aracılık, zorlama veya yer temini suçlarını engellemeye yönelik çalışma yürütüldü.

        Ekiplerce Eskişehir ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, şüpheliler Ö.E, A.E.A, G.B, B.K, F.K, Ç.E.S. ve B.K. yakalandı, bir araca el konuldu.

        Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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