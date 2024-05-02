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        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak, TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak'ın, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. (TÜRASAŞ) Eskişehir Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 13:21 Güncelleme: 02.05.2024 - 13:21
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        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak, TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti
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        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak'ın, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. (TÜRASAŞ) Eskişehir Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ettiği bildirildi.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, İl Başkanı Gürhan Albayrak'ın saha çalışmaları kapsamında TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğü'ne ziyarette bulunduğu belirtildi.

        Albayrak'ın ziyarette, üretimi devam eden ve TCDD Taşımacılık için 500 milyon avroluk sipariş alınan 95 adet "Eskişehir 5000 Elektrikli Anahat Lokomotifleri"nin üretim çalışmaları hakkında bilgi aldığı kaydedildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Albayrak, Türkiye'nin "Millî Teknoloji Hamlesi" sayesinde hemen hemen her alanda dünya çapında bir üretici olduğunu belirtti.

        Eskişehir'in ve Türkiye'nin gururu TÜRASAŞ'ın ulaşım sistemlerinde önemli pay sahibi olduğunu vurgulayan Albayrak, şunları söyledi:

        "Gururumuz, demir yolu sektörünün lokomotifi TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ettik. Bölge Müdürümüz Ali Rıza Isın'dan öncelikle TÜRASAŞ'ın TCDD Taşımacılık için 500 milyon avroluk sipariş aldığı ve şehrimizde üretimi devam eden yerli ve milli 95 adet Eskişehir 5000 Elektrikli Anahat Lokomotifi Projesi ve AR-GE çalışmalarına dair bilgiler aldık. Nasipse 3 sene içerisinde siparişleri teslim etme planı var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ektiğimiz tohumlar seneler sonra meyvelerini vermeye başladı. 500 milyon avro gibi yüksek meblağ paramız yurt dışına gitmeyecek, şehrimizde yani ülkemizde kalacak. Eskişehir'imizde üretimi devam eden bu mega proje için ne kadar gurur duysak azdır. Bazıları şehirde suni gündem oluşturma çabalarına devam etsinler. Biz Türkiye Yüzyılı ışığında yürümeye devam edeceğiz. Değerli müdürümüze, ekibine ve işçi kardeşlerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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