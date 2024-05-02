Eskişehir'de evden 12 ton çöp çıktı

ESKİŞEHİR’de, binada oturanların koku nedeniyle şikayet ettiği Cennet E.’nin (66) evinden, belediye temizlik ekipleri tarafından 4 kamyon çöp çıkartıldı. Toplanan çöplerin yaklaşık 12 ton olduğu belirtildi.

Odunpazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi Bilgin Sokak’ta bulunan Mutlu Apartmanı’nın giriş katındaki daireden gelen koku üzerine, binada oturanlar belediyeye ihbarda bulundu. Adrese sevk edilen polis ve belediye ekipleri, daire sahibi Cennet E.’nin evde olmadığını belirleyince, çilingir çağırıp kapıyı açtırdı. Çöp eve dönen dairede ekipler temizlik yaptı. Evden yaklaşık 12 ton olduğu belirtilen 4 kamyon çöp çıktı. Çöplerin çıkartılmasının ardından ev dezenfekte edildi.