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        Eskişehir'de evden 12 ton çöp çıktı

        ESKİŞEHİR'de, binada oturanların koku nedeniyle şikayet ettiği Cennet E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 14:29 Güncelleme: 02.05.2024 - 14:30
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        Eskişehir'de evden 12 ton çöp çıktı
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        ESKİŞEHİR’de, binada oturanların koku nedeniyle şikayet ettiği Cennet E.’nin (66) evinden, belediye temizlik ekipleri tarafından 4 kamyon çöp çıkartıldı. Toplanan çöplerin yaklaşık 12 ton olduğu belirtildi.

        Odunpazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi Bilgin Sokak’ta bulunan Mutlu Apartmanı’nın giriş katındaki daireden gelen koku üzerine, binada oturanlar belediyeye ihbarda bulundu. Adrese sevk edilen polis ve belediye ekipleri, daire sahibi Cennet E.’nin evde olmadığını belirleyince, çilingir çağırıp kapıyı açtırdı. Çöp eve dönen dairede ekipler temizlik yaptı. Evden yaklaşık 12 ton olduğu belirtilen 4 kamyon çöp çıktı. Çöplerin çıkartılmasının ardından ev dezenfekte edildi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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