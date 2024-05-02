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        Bakım merkezinde kalanların 500 bin lirasını zimmetine geçirdiği iddia edilen müdür yardımcısı tutuklandı

        ESKİŞEHİR'de belediyeye ait yaşlı bakım merkezinde kalanların 500 bin lirasını, kasada muhafaza etme bahanesiyle zimmetine geçirdiği iddia edilen müdür yardımcısı B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 17:12 Güncelleme: 02.05.2024 - 17:15
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        Bakım merkezinde kalanların 500 bin lirasını zimmetine geçirdiği iddia edilen müdür yardımcısı tutuklandı
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        ESKİŞEHİR’de belediyeye ait yaşlı bakım merkezinde kalanların 500 bin lirasını, kasada muhafaza etme bahanesiyle zimmetine geçirdiği iddia edilen müdür yardımcısı B.M. tutuklandı.

        Olay, Tepebaşı ilçesi Zincirlikuyu Mahallesi’nde bulunan Metin Özöğüt Yaşam Merkezi’nde meydana geldi. Müdür yardımcısı B.M. iddiaya göre kurumda kalanlara paralarını muhafaza edeceğini söyleyerek kurumun kasasına koydu. Kasadaki paranın günden güne azaldığını fark eden kurum çalışanları, polise ihbarda bulundu. Yapılan incelemede kasada 500 bin liranın eksik olduğu tespit edildi. Paralarını kasaya koyulması için emanet eden 10 kişinin şikayeti üzerine B.M., gözaltına alındı. Müdür yardımcısı B.M., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, ‘Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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