Eskişehir'de belediyeye ait merkezde yaşlıların parasını izinsiz aldığı öne sürülen müdür yardımcısı tutuklandı
Eskişehir'de, Tepebaşı Belediyesine bağlı yaşlılara hizmet veren merkezde barınan kişilerin paralarını izinsiz aldığı öne sürülen müdür yardımcısı tutuklandı.
Eskişehir'de, Tepebaşı Belediyesine bağlı yaşlılara hizmet veren merkezde barınan kişilerin paralarını izinsiz aldığı öne sürülen müdür yardımcısı tutuklandı.
Metin Özöğüt Yaşam Merkezi'nde konaklayan 10 yaşlıya ait kurumdaki çelik kasada bulunan paraların azaldığının fark edilmesi üzerine polis ekiplerine ihbarda bulunuldu.
Polis ekipleri yaptıkları inceleme sonucunda kasadaki paraların eksik olduğunu belirledi.
Ekiplerin incelemesinin ardından şüphelinin kurumda müdür yardımcısı olarak görev yapan B.M. olduğu tespit edildi.
B.M'nin kurumdaki kasadan yaklaşık 500 bin lira nakit para aldığı belirlendi.
Gözaltına alınan B.M, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe "Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan tutuklandı.
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