Eskişehir'de belediyeye ait merkezde yaşlıların parasını izinsiz aldığı öne sürülen müdür yardımcısı tutuklandı

Ekiplerin incelemesinin ardından şüphelinin kurumda müdür yardımcısı olarak görev yapan B.M. olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri yaptıkları inceleme sonucunda kasadaki paraların eksik olduğunu belirledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.