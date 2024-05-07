Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Göçmen kaçakçılığı organizatörü 2 şüpheliye toplam 17 yıl 9 ay hapis

        ESKİŞEHİR'de ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 20 göçmen sınır dışı edilirken, kaçakçılık organizatörü 2 şüpheliye toplamda 17 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 18:48 Güncelleme: 07.05.2024 - 18:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Göçmen kaçakçılığı organizatörü 2 şüpheliye toplam 17 yıl 9 ay hapis
        ABONE OL
        ABONE OL

        ESKİŞEHİR'de ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 20 göçmen sınır dışı edilirken, kaçakçılık organizatörü 2 şüpheliye toplamda 17 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, aranan 2 araçta 20 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken, şüphelileri yasa dışı yollarla ülkeye soktukları belirlenen A.İ. ve H.U. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, başsavcılığın hazırladığı iddianamenin ardından Eskişehir 9’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Şüphelilerden A.İ. ‘göçmen kaçakçılığı’ suçundan 6 yıl 8 ay hapis ve 199 bin TL para cezası, H.U. da 11 yıl 1 ay 10 gün hapis ve 333 bin TL para cezasına çarptırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dışişleri'nden 'Refah' açıklaması
        Dışişleri'nden 'Refah' açıklaması
        "Galatasaray artık şampiyo..."
        "Galatasaray artık şampiyo..."
        Sucu dükkanındaki özel odalı istismar dehşetinde dava başladı!
        Sucu dükkanındaki özel odalı istismar dehşetinde dava başladı!
        Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci şoku!
        Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci şoku!
        Özel, Bahçeli ile görüşmesini anlattı
        Özel, Bahçeli ile görüşmesini anlattı
        Prof. Dr. Özlü: Astıma bağlı ölümler en çok genç yaşta
        Prof. Dr. Özlü: Astıma bağlı ölümler en çok genç yaşta
        Dev maç öncesi özel talimat!
        Dev maç öncesi özel talimat!
        Ücretsiz maç linkine tıkladı, 138 bin lira dolandırıldı
        Ücretsiz maç linkine tıkladı, 138 bin lira dolandırıldı
        Genç doktor Melike'nin ölümüne soruşturma
        Genç doktor Melike'nin ölümüne soruşturma
        Okuldan atılan öğrenci okul müdürünü vurdu!
        Okuldan atılan öğrenci okul müdürünü vurdu!
        Son 8 haftaya yıldız damgası!
        Son 8 haftaya yıldız damgası!
        Berlin ve Amsterdam'da Gazze'ye destek gösterilerine müdahale
        Berlin ve Amsterdam'da Gazze'ye destek gösterilerine müdahale
        Avrupa'da krallık yarışı!
        Avrupa'da krallık yarışı!
        İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan otobüs hattı: 500T
        İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan otobüs hattı: 500T
        Suç makinesi baba kızını meyve bıçağıyla katletti
        Suç makinesi baba kızını meyve bıçağıyla katletti
        Çocuklarda bu davranışlara dikkat: DEHB hakkında her şey!
        Çocuklarda bu davranışlara dikkat: DEHB hakkında her şey!
        Yılın 'gala'sından böyle geçtiler!
        Yılın 'gala'sından böyle geçtiler!
        Masraflar bile çıkmadı
        Masraflar bile çıkmadı
        Üç kızı da üniversiteyi ABD'de bitirdi
        Üç kızı da üniversiteyi ABD'de bitirdi
        1.5 milyarlık yatırımla dünyada ilk 3'e girdi
        1.5 milyarlık yatırımla dünyada ilk 3'e girdi

        Benzer Haberler

        Türkiye'nin ilk 'yapay zeka' destekli diş muayenesi Eskişehir'de yapıldı
        Türkiye'nin ilk 'yapay zeka' destekli diş muayenesi Eskişehir'de yapıldı
        Eskişehir'de göçmen kaçakçısı 2 sanığa hapis cezası verildi
        Eskişehir'de göçmen kaçakçısı 2 sanığa hapis cezası verildi
        Eskişehir'de ağız ve diş hastalıklarının teşhisinde yapay zeka destekli sis...
        Eskişehir'de ağız ve diş hastalıklarının teşhisinde yapay zeka destekli sis...
        Anadolu Üniversitesinde öğrenciler İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protest...
        Anadolu Üniversitesinde öğrenciler İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protest...
        Eskişehir'de "Sigortalı Anadolu Zirvesi" düzenlendi
        Eskişehir'de "Sigortalı Anadolu Zirvesi" düzenlendi
        Eskişehir Ülkü Ocaklarında yeni yönetim kurulu belirlendi
        Eskişehir Ülkü Ocaklarında yeni yönetim kurulu belirlendi