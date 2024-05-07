Göçmen kaçakçılığı organizatörü 2 şüpheliye toplam 17 yıl 9 ay hapis

ESKİŞEHİR'de ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 20 göçmen sınır dışı edilirken, kaçakçılık organizatörü 2 şüpheliye toplamda 17 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, aranan 2 araçta 20 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken, şüphelileri yasa dışı yollarla ülkeye soktukları belirlenen A.İ. ve H.U. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, başsavcılığın hazırladığı iddianamenin ardından Eskişehir 9’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Şüphelilerden A.İ. ‘göçmen kaçakçılığı’ suçundan 6 yıl 8 ay hapis ve 199 bin TL para cezası, H.U. da 11 yıl 1 ay 10 gün hapis ve 333 bin TL para cezasına çarptırıldı.