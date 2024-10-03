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        Park halindeki TIR'ın dorsesine çarpan kamyonet sürücüsü yaralandı

        ESKİŞEHİR'de Melik B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 05:24 Güncelleme: 03.10.2024 - 05:30
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        Park halindeki TIR'ın dorsesine çarpan kamyonet sürücüsü yaralandı
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        ESKİŞEHİR'de Melik B. (30), kullandığı kamyonetin hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halindeki TIR'ın dorsesine çarptı. Araçta sıkışan Melik B., itfaiye ekiplerince yaralı olarak çıkarılırken 1.18 promil alkollü olduğu tespit edildi.

        Kaza, 02.30 sıralarında Odunpazarı ilçesi Şeker Mahallesi'nde meydana geldi. Melik B., kullandığı 26 AEV 483 plakalı kamyonetle Ihlamur Çiçeği Sokak'a geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 26 NL 160 plakalı TIR'ın dorsesine çarptı. Hurdaya dönen araçta sürücü Melik B., sıkışarak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ve sağlık ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Melik B., ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan incelemede sürücü Melik B.'nin 1.18 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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