Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        14 yıllık Şerzan Kurt davasında polis memuruna 5 yıl 2 ay hapis cezası

        MUĞLA'da üniversite öğrencisi Şerzan Kurt'un (21) 2010 yılında ölümüne ilişkin davada polis memuru Gültekin Şahin'e verilen hapis cezaları Yargıtay tarafından 3'üncü kez bozulurken, güvenlik gerekçesiyle Eskişehir'de görülen davada karar çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 17:36 Güncelleme: 22.11.2024 - 17:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        14 yıllık Şerzan Kurt davasında polis memuruna 5 yıl 2 ay hapis cezası
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA'da üniversite öğrencisi Şerzan Kurt'un (21) 2010 yılında ölümüne ilişkin davada polis memuru Gültekin Şahin'e verilen hapis cezaları Yargıtay tarafından 3'üncü kez bozulurken, güvenlik gerekçesiyle Eskişehir'de görülen davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Şahin'e bu kez de 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası verdi.

        Muğla'da 12 Mayıs 2010 tarihindeki öğrenci eylemleri sırasında Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Şerzan Kurt, tabanca ile omzundan vuruldu. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Kurt, yaşamını yitirdi. Kurt'u vurduğu iddiasıyla Muğla Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube'de görevli polis memuru Gültekin Şahin tutuklandı. Şahin hakkında Muğla Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Olası kasıtla nitelikli adam öldürme' suçundan dava açıldı. Mahkeme heyeti, güvenlik nedeniyle davanın Eskişehir'de görülmesine karar verdi. Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davalarda verilen 8 yıl, 16 yıl ve 7 yıl 6 aylık hapis cezaları, Yargıtay tarafından 3 kez bozularak geri gönderildi. Şerzan Kurt'un ölümüne ilişkin dava 4'üncü kez Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı. Davanın bugün görülen karar duruşmasına yargılama sırasında emekli olan polis memuru Gültekin Şahin ile avukatı katıldı.

        'YAKLAŞIK 6,5 YIL CEZAEVİNDE KALDIM'

        Duruşmada yeniden savunma yapan Gültekin Şahin, suçlamayı kabul etmeyerek, "Bu suçlamanın üst sınırı 5 yıl olmasına rağmen bu dava nedeniyle yaklaşık 6,5 yıl cezaevinde kaldım. Tutukluyken bile yurt dışına çıkış yasağı uygulandı. Adli kontrol en fazla 3 yıl uygulanabiliyorken, hala adli kontrol tedbirlerim devam ediyor. Bu dava yüzünden mesleğimi de erken bırakmak zorunda kaldım. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

        Eskişehir 1'Şnci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, savunmaların ardından kararını açıkladı. Heyet, tutuksuz sanık Gültekin Şahin'e 'Bilinçli taksirli ölüme sebebiyet verme' suçundan 'iyi hal' indirimi ile 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına hükmetti.

        'BENİM MÜVEKKİLİM BU SUÇU İŞLEMEDİ'

        Sanık avukatı Erol Halka, duruşmanın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Davanın 14 yıldır sürdüğünü ifade eden Halka, "Müvekkilim Gültekin Şahin, emekli polis memuru. 14 yıl boyunca yargılandı. Bizim başından beri iddia ettiğimiz şey, Şerzan Kurt'un katillerinin dışarıda dolaşma keyfiyetiydi. Çünkü benim müvekkilim iyi bir şekilde incelendiğinde yine görülecektir ki bu suçu işlemedi. Ama süreçler esnasında heyetler değişti, delil durumu yeterli düzeyde ele alınamadı, belli ihmallere uğradı. Biz de üzgünüz. Çünkü bir aile, genç bir evladını yitirdi. Keşke gerçek faillere ulaşılmış olsaydı" dedi.

        'ADALET BİRAZCIK TESELLİ ETTİ'

        Gültekin Şahin de "Baştan beri söylediğimiz gibi bizim bu davayla illiyet bağımız yoktu. Bunu söyledik. Adalet tam tecelli etmese de birazcık teselli etti. Ama yine de bizim hak ettiğimiz karar, bu değildi. Tamamen beraatimizin verilmesi gerekiyordu. Ama adalet dediğim gibi neresinden dönülürse kardır hesabıyla karar verdi" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Yenilenebilir enerjide hedef Avrupa'da ilk 3"
        "Yenilenebilir enerjide hedef Avrupa'da ilk 3"
        Kasımpaşa'dan o iddialara yalanlama!
        Kasımpaşa'dan o iddialara yalanlama!
        22 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        22 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıktı
        Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıktı
        "Sevk zincirini kırıp 45 dakikada hastaya uygun hastaneyi buluyoruz!"
        "Sevk zincirini kırıp 45 dakikada hastaya uygun hastaneyi buluyoruz!"
        Play-off'taki rakibimiz belli oldu
        Play-off'taki rakibimiz belli oldu
        Dolandırıcılar dinlemeye takıldı: Oturup bizi mi dinleyecekler!
        Dolandırıcılar dinlemeye takıldı: Oturup bizi mi dinleyecekler!
        İlk transfer Jakobs!
        İlk transfer Jakobs!
        Bin liralık çorbanın maliyeti kaç TL?
        Bin liralık çorbanın maliyeti kaç TL?
        İşte en güçlü 10 süper bilgisayar!
        İşte en güçlü 10 süper bilgisayar!
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Milli ara yara oldu!
        Milli ara yara oldu!
        AKOM'dan İstanbul uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul uyarısı!
        25 yaşındaki hemşire Selen Bilgin’in otopsi detayları ortaya çıktı!
        25 yaşındaki hemşire Selen Bilgin’in otopsi detayları ortaya çıktı!
        Kış aylarında metabolizmayı hızlandırmanın yolları
        Kış aylarında metabolizmayı hızlandırmanın yolları
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"

        Benzer Haberler

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak, gündemi değerlendirdi
        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak, gündemi değerlendirdi
        Eskişehir Valisi Aksoy, en yaşlı ve en genç öğretmenlerle buluştu
        Eskişehir Valisi Aksoy, en yaşlı ve en genç öğretmenlerle buluştu
        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu; 9 gözaltı
        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu; 9 gözaltı
        Eskişehir'de "Seyyid Sücaaddin Veli Çalıştayı" yapıldı
        Eskişehir'de "Seyyid Sücaaddin Veli Çalıştayı" yapıldı
        Eskişehir'deki polis baskınında şüphelinin uyuşturucu dolu poşeti balkondan...
        Eskişehir'deki polis baskınında şüphelinin uyuşturucu dolu poşeti balkondan...
        Serebral palsili para yüzücü günde 9 kilometre kulaç atıyor
        Serebral palsili para yüzücü günde 9 kilometre kulaç atıyor